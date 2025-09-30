Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă în fotbalul românesc: "Bă, de ce te întorci" - Antena Sport

Închide meniul
Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă în fotbalul românesc: “Bă, de ce te întorci”

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 13:09

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Captură Orange Sport

Basarab Panduru, fostul internațional în vârstă de 55 de ani, a analizat situația jucătorilor români care pleacă în străinătate de mici, după care aleg să se întoarcă în țară. Analistul a ajuns la această discuție după meciul dintre “U” Cluj și CFR Cluj, în care Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie, a marcat.

Fotbalistul de 18 ani născut și crescut în Italia a ajuns la CFR Cluj, după ce a trecut prin academia lui Juventus. În șapte meciuri, Biliboc a marcat două goluri, iar după cel mai recent meci situația lui a fost comentată de Basarab Panduru.

Panduru nu îi înțelege pe tinerii reveniți în România

Fostul component al Generației de Aur este de părere că decizia fotbaliștilor de a reveni din străinătate, unde pleacă pentru condiții mai bune, este una complet de neînțeles.

Pe mine știi ce m-a mirat tot timpul? Noi am spus așa: la noi în țară nu te poți antrena cum trebuie, nu sunt antrenori, deși eu zic că sunt antrenori buni, dar pe ăia buni trebuie să îi plătești.

Unul care se duce pe afară și studiază și învață, când vine în țară probabil că vrea salariu. Tu nu vrei să îi dai, probabil vrei să îi dai foarte puțin. Ei (n.r. – fotbaliștii) pleacă de foarte mici în străinătate unde au teoretic și practic condiții mult mai bune.

Bă, de ce te întorci? Bă, dar nu se întoarce unul, se întorc cu grămada! De ce te mai întorci dacă ai vrut să pleci undeva unde ai condiții, unde ești antrenat? Tu pleci de mic, de ce n-ai fi de aceeași valoare cu colegii tăi de acolo“, a spus fostul internațional, potrivit primasport.ro.

