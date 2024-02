„Bătaia” dintre Nistor și Chipciu, comentată de Ioan Ovidiu Sabău: „Când lucrurile nu merg, apar discuții mai aprinse!” - Antena Sport

Nistor a avut un discurs savuros după meci şi a glumit că revenirea din a doua repriză se datorează unei „bătăi în vestiar” cu Chipciu.

„S-a trăit foarte greu. N-am fost la meci în prima repriză, am venit abia în a doua repriză, s-a văzut acest lucru. Ne bucurăm că am scos acest egal, e un nou început pentru noi. În ultimele 3 săptămâni, ne-am antrenat doar pe sintetic, a fost foarte greu. La pauză, a fost o mică ceartă în vestiar între mine și Chipciu.

Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem. Asta a fost, ne-am bătut în vestiar, apoi am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun. Obiectivul conducerii este clasarea pe locurile 7-9, dar ne gândim și la play-off. Au fost ani frumoși aici, n-am putut să fac atât de multe pentru acest club. Sper ca jucătorii de acum să facă mai multe și să câștige campionatul.

Au venit 4 prieteni de la Rucăr să mă vadă și am zis să le fac acest semn (n.r.- cu degetul la gură). Aștept să mai marcheze și alți jucători. Știu că pretențiile sunt mari. Dacă murim eu cu Alex, ce se întâmplă? Moare U Cluj? Antrenorul a avut dreptate (n.r.- că echipa nu stă într-un jucător). Au venit târziu mai mulți jucători și nu sunt pregătiți”, a spus atunci Dan Nistor