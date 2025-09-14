Benfica a aflat de schema pe care a pregătit-o Gigi Becali: "Nu putem fi păcăliți" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 9:50

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Gigi Becali a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl aducă pe Mario Tudose de la Argeș la FCSB prin intermediul unei “românești”, așa cum a numit-o patronul, însă mutarea a picat în cele din urmă. Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că conducerea de la Benfica, echipa care ar fi urmat să fie păcălită în urma schemei finanțatorului, aflase de detaliile respective și nu ar fi trecut cu vederea acest aspect.

Lusitanii dețin un procent federativ în cazul fundașului piteștenilor, motiv pentru care ar fi fost nevoiți să primească jumătate din suma de transfer înaintată de Gigi Becali către FC Argeș. Patronul a vrut însă ca echipa din Liga 1 să se aleagă cu mai mulți bani decât marele club din Portugalia, motiv pentru care a vrut să apeleze la o afacere imorală.

Giovanni Becali a fost sunat de oficialii de la Benfica

Transferul posibilului transfer al lui Mario Tudose la FCSB în perioada de mercato recent încheiată a ajuns până la portughezi, inclusiv presa lusitană abordând problematica respectivă. Gigi Becali și l-a dorit pe jucătorul cotat la 350.000 de euro, iar el și Dani Coman (președintele de la FC Argeș) au ajuns la o înțelegere imorală, astfel încât Benfica să încaseze mai puțini bani decât ar fi trebuit.

Mai precis, pentru ca Benfica să nu primească jumătate din suma totală a eventualului transfer al lui Mario Tudose la FCSB, Becali ar fi plătit iniţial 400.000 de euro pentru fundaşul de 20 de ani, suma din care lusitanii ar fi primit jumătate (200.000 de euro). Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat un jucător de la piteşteni, pe care l-ar fi evaluat la 600.000 de euro.

Deși mutarea a picat până la urmă, cei de la Benfica aflaseră ce plănuia conducătorul campioanei, în condițiile în care a făcut dezvăluirea respectivă chiar în direct. Giovanni Becali a dezvăluit dialogul purtat cu un oficial al lusitanilor, după care a vorbit pe scurt și despre Mario Tudose.

M-au şi chemat şi mi-au zis: «Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani şi la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Piteşti, dar avem jumătate din el. Să îşi vadă de treabă directorii de la Piteşti, pentru că noi o să știm exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliţi».

E un jucător care a făcut 2 ani la Benfica. Nu ştiu ce va fi. L-au luat pentru că era înalt, juca la U16, venea la centrări. L-au cizelat 2 ani de zile acolo, cred că vorbeşte engleză sigur şi că a învăţat şi portugheză. La FCSB e greu să rezişti… Dacă debuta ca lumea şi făcea 2-3 meciuri, era cel mai bun… La Piteşti e altă treabă, la FCSB e mai greu“, a spus impresarul, potrivit fanatik.ro.

