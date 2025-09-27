„Când ești patron la Rapid, îți asumi”. Dan Șucu, taxat de fanii giuleșteni. Ce au cerut urgent la echipă - Antena Sport

Dan Șucu a fost taxat de fanii de la Rapid. Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei din Giulești, a cerut transferuri la echipă în vederea luptei la titlu.
Corsicanu a subliniat faptul că FCSB și CFR Cluj, primele două clasate din sezonul trecut, au avut un start dezastruos de sezon în Liga 1. În acest context, fostul lider al galeriei giuleștene a declarat că Rapid trebuie să profite de forma modestă a celor două echipe.
Dan Șucu, taxat de fanii Rapidului
Gigi Corsicanu vrea ca Dan Șucu să facă noi eforturi financiare la Rapid, pentru a-i întări lotul lui Costel Gâlcă. Acesta a numit și singurul jucător din Liga 1 pe care l-ar aduce în Giulești, anume Dan Nistor.
„În mod normal, trebuiau să se mai facă măcar două transferuri, cum a cerut și Costel Gâlcă, un mijlocaș de creație și un atacant. Mie îmi place foarte mult Nistor, l-aș lua și acum pe Nistor la Rapid. Un jucător cu mintea limpede, care poate să ofere pasa decisivă, noi nu avem acolo.
Ar fi normal să se facă niște eforturi pentru că avem o oportunitate, mai ales că echipele cele mai puternice, CFR și FCSB, sunt acum în derivă.
Am putea să profităm și noi de această situație, să mai facem două transferuri. (n.r. să pompeze domnul Șucu, să umble la portofel) Da, bineînțeles, e patron la Rapid. Când ești patron la Rapid, trebuie să îți asumi asta”, a declarat Gigi Corsicanu, conform fanatik.ro.
Rapid va disputa azi derby-ul cu Petrolul, din etapa a 11-a a Ligii 1. Giuleștenii au 19 puncte după zece meciuri jucate, fiind învinși în runda trecută de Hermannstadt, scor 1-2.
