Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la "U" Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la “U” Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB

Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la “U” Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 12:49

Comentarii
Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la U Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB

Andrei Gheorghiță - Gigi Becali / Colaj Profimedia

FCSB urmează să îl cedeze pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, după ce Gigi Becali a decis că mijlocașul stânga nu mai intră în planurile echipei. Fotbalistul de 23 de ani va fi împrumutat un an la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, iar ardelenii vor avea ocazia inclusiv să îl transfere definitiv, însă în schimbul unei sume considerabile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB a setat o clauză care depășește valoarea de piață a lui Gheorghiță de pe transfermarkt.com.

“U” Cluj trebuie să dea un milion de euro pentru Gheorghiță

Dacă împrumutul jucătorului de 23 de ani de la FCSB la “U” Cluj e doar o formalitate pentru cele două tabere, un eventual transfer i-ar pune pe ardeleni într-o poziție mult mai incomodă. Gigi Becali a fixat o clauză de un milion de euro pentru o mutare definitivă a jucătorului său la echipa prezidată de Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

În acest moment, cota lui Gheorghiță este de 700.000 de euro pe transfermarkt. Atunci când a venit de la Poli Iași, mijlocașul valora cu 200.000 de euro mai puțin.

Transferat iarna trecută de FCSB, la doar al doilea său meci în tricoul “roș-albastru”, mijlocașul a marcat în meciul cu PAOK Salonic din faza grupei Europa League atunci când grecii conduceau cu 1-0. Fotbalistul de 23 de ani și-a readus echipa în joc, după care campioana en-titre s-a impus cu 2-1. În ciuda startului de vis, golul cu PAOK a rămas singurul marcat de Gheorghiță pentru FCSB și a ieșit din planurile patronului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
Fanatik.ro
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
13:50
Arne Slot nu a scăpat de întrebările despre Alexander Isak! Reacţia antrenorului de la Liverpool: “”
13:46
Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic
13:14
Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul”
12:59
Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor”
12:15
VideoBernadette Szocs şi Ying Han, punctul turneului la WTT Champions Yokohama 2025
12:12
Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a “furat” pe Joao Felix: “Voi nu îl cunoaşteţi”
Vezi toate știrile
1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 3 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 4 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutărileCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările