Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la "U" Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB - Antena Sport

FCSB urmează să îl cedeze pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, după ce Gigi Becali a decis că mijlocașul stânga nu mai intră în planurile echipei. Fotbalistul de 23 de ani va fi împrumutat un an la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, iar ardelenii vor avea ocazia inclusiv să îl transfere definitiv, însă în schimbul unei sume considerabile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB a setat o clauză care depășește valoarea de piață a lui Gheorghiță de pe transfermarkt.com.

“U” Cluj trebuie să dea un milion de euro pentru Gheorghiță

Dacă împrumutul jucătorului de 23 de ani de la FCSB la “U” Cluj e doar o formalitate pentru cele două tabere, un eventual transfer i-ar pune pe ardeleni într-o poziție mult mai incomodă. Gigi Becali a fixat o clauză de un milion de euro pentru o mutare definitivă a jucătorului său la echipa prezidată de Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

În acest moment, cota lui Gheorghiță este de 700.000 de euro pe transfermarkt. Atunci când a venit de la Poli Iași, mijlocașul valora cu 200.000 de euro mai puțin.

Transferat iarna trecută de FCSB, la doar al doilea său meci în tricoul “roș-albastru”, mijlocașul a marcat în meciul cu PAOK Salonic din faza grupei Europa League atunci când grecii conduceau cu 1-0. Fotbalistul de 23 de ani și-a readus echipa în joc, după care campioana en-titre s-a impus cu 2-1. În ciuda startului de vis, golul cu PAOK a rămas singurul marcat de Gheorghiță pentru FCSB și a ieșit din planurile patronului.