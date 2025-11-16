Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia - România: "Dacă era altul, comentam" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre prestația României din meciul cu Bosnia de la Zenica și a declarat că nu vrea să spună nimic despre selecționerul Mircea Lucescu. Patronul e la FCSB a spus ulterior singurul lucru pe care l-ar fi făcut diferit în meciul de pe Bilino Polje dacă ar fi fost în locul lui “Il Luce”.

Becali a dat de înțeles că are un respect prea mare față de antrenorul naționalei noastre și dacă ar fi fost o altă persoană pe postul de selecționer, atunci ar fi făcut mai multe comentarii. În final, latifundiarul din Pipera a prezis că Lucescu va pleca oricum după meciul cu San Marino, o declarație contradictorie cu ultimele informații apărute în presă, care îl dau pe “Il Luce” pe banca reprezentativei inclusiv la baraj.

Gigi Becali n-a vrut să spună nimic de Mircea Lucescu după Bosnia – România

Mircea Lucescu este considerat de unele voci principalul vinovat pentru campania ratată a României din preliminariile pentru Cupa Mondială. În urmă cu puțin timp, Gigi Becali a fost rugat să comenteze situația selecționerului și a dezvăluit că nu vrea să facă anumite comentarii, chiar dacă “Il Luce” greșește.

“Când e vorba de Lucescu nu vreau eu să zic, dacă el greșește acum spre finalul carierei, putem să facem mici comentarii. Eu din bun simț nu vreau să comentez prea mult. Atât zic, trebuiau făcute la pauză două schimbări, printre care chiar și Man.

Țineai rezultatul, aveai 1-0. Nu vreau să comentez, că e Lucescu, dacă era altul comentam. El acum o să plece oricum, el nu mai poate să stea, să zicem că mai stă un meci și atât. Lasă-mă că nu vreau să vorbesc“, a spus Becali la fanatik.ro.