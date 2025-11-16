Fosta adversară de la EURO a României profită de eșecul "tricolorilor" din Bosnia. Calculele pentru baraj - Antena Sport

Eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială le-a oferit “tricolorilor” certitudinea că vor merge la baraj pe ruta de Nations League. Cu echipa lui Mircea Lucescu “blocată” în urna a patra la tragerea la sorți, statisticienii au descoperit că sunt două naționale care profită de pe urma eșecului nostru de la Zenica, printre care și o fostă adversară de la EURO.
România i-a întins fără să vrea o mână de ajutor Slovaciei odată cu eșecul din Bosnia, scor 1-3. În momentul de față, șansele naționalei conduse de Francesco Calzona de a fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru baraj au crescut, ceea ce urmează să le ofere un avantaj.
Slovacia profită de eșecul României
Rezultatele din fiecare grupă de calificare la Mondial influențează și alte naționale, iar eșecul României a demonstrat acest lucru. După 1-3 la Zenica, “tricolorii” au devenit siguri de urna a patra de la tragerea la sorți pentru baraj, iar altor două țări, printre care și Slovaciei, le-au crescut șansele de a fi în urna a doua.
Pe lângă fosta adversară de la EURO 2024 a României, Cehia a profitat și ea de eșecul naționalei lui Lucescu, iar acum e și ea mai sigură de urna a doua. Avantajul pe care ar urma să îl aibă cele două naționale se leagă de faptul că semifinala barajului ar urma să se dispute pe propriul lor teren, într-un duel cu o formație din urna a treia.
[🔃 CHANGES IN % TO HOST 🏟️ PLAYOFF SEMIFINAL]
📈 Biggest increase by 🇸🇰 Slovakia and 🇨🇿 Czechia, profiting from 🇷🇴 Romania falling to Pot 4!
📉 🏴 Scotland’s chances to host have also gone down because their chances to qualify directly have gone up!
🚨 Details about WC… pic.twitter.com/YGLRDIiyAf
— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2025
Slovacia este pe locul 2 în Grupa A, la egalitate de puncte cu liderul Germania, iar ultimul meci va fi chiar împotriva nemților. Astfel, dacă echipa lui Calzona nu ar reuși să îi răpună pe nemți, atunci ar urma să intre în baraj din urna a doua. De cealaltă parte, Cehia e sigură că va termina pe locul 2 în Grupa L, unde e deja la șase puncte de Croația cu un singur meci de jucat de partea ambelor echipe.
🚨 Three nations Secured Pot 4 for the UEFA Play-offs draw:
✅ 🇸🇪 Sweden
✅ 🇷🇴 Romania
✅ 🍀 Northern Ireland
🔜 🏴 Wales or 🇲🇰 North Macedonia will join them!
💥 Pot 1 nations will host Pot 4 nations in the UEFA Play-offs Semifinals.
🗓️ UEFA Play-offs Draw on Thursday! pic.twitter.com/ER6EjPsiTr
— Football Rankings (@FootRankings) November 15, 2025
Cum se împerechează echipele la baraj
Semifinale (un singur meci, 26 martie)
Echipă din urna 1 – Echipă din urna 4
Echipă din urna 2 – Echipă din urna 3
Finale (un singur meci, 31 martie, gazda se trage la sorți)
Câștigătoarea meciului dintre naționalele din urnele 1 și 4 – Câștigătoarea meciului dintre naționalele din urnele 2 și 3
- Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam”
- Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: “N-am văzut în viaţa mea”
- Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat”
- FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare”
- Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj!