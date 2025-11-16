Fosta adversară de la EURO a României profită de eșecul "tricolorilor" din Bosnia. Calculele pentru baraj - Antena Sport

Eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială le-a oferit “tricolorilor” certitudinea că vor merge la baraj pe ruta de Nations League. Cu echipa lui Mircea Lucescu “blocată” în urna a patra la tragerea la sorți, statisticienii au descoperit că sunt două naționale care profită de pe urma eșecului nostru de la Zenica, printre care și o fostă adversară de la EURO.

România i-a întins fără să vrea o mână de ajutor Slovaciei odată cu eșecul din Bosnia, scor 1-3. În momentul de față, șansele naționalei conduse de Francesco Calzona de a fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru baraj au crescut, ceea ce urmează să le ofere un avantaj.

Slovacia profită de eșecul României

Rezultatele din fiecare grupă de calificare la Mondial influențează și alte naționale, iar eșecul României a demonstrat acest lucru. După 1-3 la Zenica, “tricolorii” au devenit siguri de urna a patra de la tragerea la sorți pentru baraj, iar altor două țări, printre care și Slovaciei, le-au crescut șansele de a fi în urna a doua.

Pe lângă fosta adversară de la EURO 2024 a României, Cehia a profitat și ea de eșecul naționalei lui Lucescu, iar acum e și ea mai sigură de urna a doua. Avantajul pe care ar urma să îl aibă cele două naționale se leagă de faptul că semifinala barajului ar urma să se dispute pe propriul lor teren, într-un duel cu o formație din urna a treia.

[🔃 CHANGES IN % TO HOST 🏟️ PLAYOFF SEMIFINAL]

📈 Biggest increase by 🇸🇰 Slovakia and 🇨🇿 Czechia, profiting from 🇷🇴 Romania falling to Pot 4!

📉 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland’s chances to host have also gone down because their chances to qualify directly have gone up!

🚨 Details about WC… pic.twitter.com/YGLRDIiyAf

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2025