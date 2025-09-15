Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi”

Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi”

Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 23:29

Comentarii
Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: Muncesc foarte mult în fiecare zi”

Cătălin Cîrjan în meciul cu Petrolul / SPORT PICTURES

Dinamo București a obținut luni a cincea victorie din acest sezon. Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în deplasare pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 9-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan a avut iarăși o evoluție strălucitoare, fiind cel care a deblocat partida, cu un gol marcat în prima repriză. Acesta a tras concluziile la finalul jocului.

Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul

Dinamo continuă sezonul remarcabil în Liga 1, după ce a obținut un nou succes în campionatul intern, al cincilea de până acum. Cătălin Cîrjan a fost cel mai bun om de pe teren, fiind decisiv la două dintre cele trei goluri marcate de „câini”.

După fluierul final, fotbalistul celor de la Dinamo a transmis că este încântat de faptul că reușește să își ajute echipa și a vorbit și despre echipa națională de fotbal a României.

„Știam că ne va aștepta un meci greu. Prima repriză nu a fost cea mai bună, dar am luptat, a venit acel gol al meu. În repriza a doua jocul a fost ceva mai bine, au venit și golurile. Sincer nu pot să exprim în cuvinte, dar sunt foarte fericit pentru că muncesc foarte mult în fiecare zi. 

Reclamă
Reclamă

Eu zic că am arătat bine și în primele trei etape, dar pot să spun că de la derby am devenit mai uniți, o familie, de atunci ne merge foarte bine. Musi este un băiat extraordinar, muncitor, mi-a spus că a avut un conflict cu un coleg și nimic mai mult. Ne va ajuta mult în acest sezon.

Eu tocmai ce am fost trimis acasă de la U21, eu vreau să dau totul și să arăt din ce în ce mai bine. Am trecut din primul moment peste acea fază. E o motivație pentru mine. Îi mulțumesc din suflet lui Florentin Petre, mi-a dat multă încredere. El și Kopic sunt niște oameni extraordinari.

(n. r. luptă la titlu) Noi vrem să muncim în liniște, să adunăm victorii și să o luăm pas cu pas”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Observator
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
0:15 16 sept.
Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe
0:13 16 sept.
Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Răbdarea nu e aliatul meu”
23:53
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă, după 3-0 cu Petrolul: „Va trebui să înțelegem”
23:21
Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: “Cu siguranţă ne putem bate la titlu”
22:56
Petrolul – Dinamo 0-3. “Câinii” revin pe podium după a cincea victorie a sezonului
22:45
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Csikszereda – FCSB: “Gigi Becali nu a spus un lucru”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, în plină criză la FCSB: “Sunt 100% convins de asta” 6 Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului. Titularii care sunt OUT: “Altă formulă”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului