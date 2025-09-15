Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi” - Antena Sport

Dinamo București a obținut luni a cincea victorie din acest sezon. Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în deplasare pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 9-a din Liga 1.

Cătălin Cîrjan a avut iarăși o evoluție strălucitoare, fiind cel care a deblocat partida, cu un gol marcat în prima repriză. Acesta a tras concluziile la finalul jocului.

Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul

Dinamo continuă sezonul remarcabil în Liga 1, după ce a obținut un nou succes în campionatul intern, al cincilea de până acum. Cătălin Cîrjan a fost cel mai bun om de pe teren, fiind decisiv la două dintre cele trei goluri marcate de „câini”.

După fluierul final, fotbalistul celor de la Dinamo a transmis că este încântat de faptul că reușește să își ajute echipa și a vorbit și despre echipa națională de fotbal a României.

„Știam că ne va aștepta un meci greu. Prima repriză nu a fost cea mai bună, dar am luptat, a venit acel gol al meu. În repriza a doua jocul a fost ceva mai bine, au venit și golurile. Sincer nu pot să exprim în cuvinte, dar sunt foarte fericit pentru că muncesc foarte mult în fiecare zi.