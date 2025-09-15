Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi” - Antena Sport

Dinamo București a obținut luni a cincea victorie din acest sezon. Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în deplasare pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 9-a din Liga 1.
Cătălin Cîrjan a avut iarăși o evoluție strălucitoare, fiind cel care a deblocat partida, cu un gol marcat în prima repriză. Acesta a tras concluziile la finalul jocului.
Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul
Dinamo continuă sezonul remarcabil în Liga 1, după ce a obținut un nou succes în campionatul intern, al cincilea de până acum. Cătălin Cîrjan a fost cel mai bun om de pe teren, fiind decisiv la două dintre cele trei goluri marcate de „câini”.
După fluierul final, fotbalistul celor de la Dinamo a transmis că este încântat de faptul că reușește să își ajute echipa și a vorbit și despre echipa națională de fotbal a României.
„Știam că ne va aștepta un meci greu. Prima repriză nu a fost cea mai bună, dar am luptat, a venit acel gol al meu. În repriza a doua jocul a fost ceva mai bine, au venit și golurile. Sincer nu pot să exprim în cuvinte, dar sunt foarte fericit pentru că muncesc foarte mult în fiecare zi.
Eu zic că am arătat bine și în primele trei etape, dar pot să spun că de la derby am devenit mai uniți, o familie, de atunci ne merge foarte bine. Musi este un băiat extraordinar, muncitor, mi-a spus că a avut un conflict cu un coleg și nimic mai mult. Ne va ajuta mult în acest sezon.
Eu tocmai ce am fost trimis acasă de la U21, eu vreau să dau totul și să arăt din ce în ce mai bine. Am trecut din primul moment peste acea fază. E o motivație pentru mine. Îi mulțumesc din suflet lui Florentin Petre, mi-a dat multă încredere. El și Kopic sunt niște oameni extraordinari.
(n. r. luptă la titlu) Noi vrem să muncim în liniște, să adunăm victorii și să o luăm pas cu pas”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.
- Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Răbdarea nu e aliatul meu”
- Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă, după 3-0 cu Petrolul: „Va trebui să înțelegem”
- Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: “Cu siguranţă ne putem bate la titlu”
- Petrolul – Dinamo 0-3. “Câinii” revin pe podium după a cincea victorie a sezonului
- Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Csikszereda – FCSB: “Gigi Becali nu a spus un lucru”