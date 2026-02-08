Câte bilete s-au vândut la Dinamo - Univ. Craiova. Estimarea lui Andrei Nicolescu la derby-ul pentru locul 1 - Antena Sport

Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 26 din Liga 1, miza jocului de pe Arena Națională fiind prima poziție în clasament.
Ambele formații pot profita de pasul greșit făcut de Rapid, care a remizat pe teren propriu cu Petrolul. Andrei Nicolescu a vorbit despre interesul fanilor pentru acest duel
Fanii lui Dinamo se lasă așteptați. Număr mic de bilete vândute la meciul contra Craiovei
Dinamo așteaptă sprijinul suporterilor pe Arena Națională, după succesul fantastic obținut etapa trecută la Ovidiu. „Câinii” pot trece pe prima poziție în clasament dacă vor învinge Universitatea Craiova.
Deși jocul are o miză importantă, suporterii nu s-au înghesuit până acum la casele de bilete, potrivit anunțului făcut de oficialul Andrei Nicolescu.
„Estimările sunt date peste cap în acest moment. Erau doar 8000 de bilete vândute. Noi ne așteptam la 25-30.000 de oameni. Plus că vedem un meci între două echipe care joacă fotbal. Acum poate se gândesc că oricum suntem în play-off.
Anul trecut s-a întâmplat să jucăm meci de play-off pe Arena Națională cu 4.000 de spectatori. Atunci nu aveam un obiectiv (n.r. – din cauza lipsei licenței UEFA)”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.
Formația antrenată de Zeljko Kopic a pierdut cinci din ultimele șase dueluri directe cu Universitatea Craiova, pe care le-a jucat din postura de echipă gazdă.
