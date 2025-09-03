Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul - Antena Sport

Închide meniul
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul

Publicat: 3 septembrie 2025, 11:03

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a aflat ce sumă trebuie să plătească pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Leo Bolgado, fundaşul central de 27 de ani aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB.

Gigi Becali a confirmat faptul că Leo Bolgdao este pe “radarul” său, după ce varianta transferului lui Adrian Rus a picat. Fundaşul român a semnat, în cele din urmă, cu rivala FCSB-ului din campionat, Universitatea Craiova.

Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj

După ce şi-a exprimat public interesul faţă de Leo Bolgado, Gigi Becali a aflat şi cât trebuie să plătească în schimbul lui. Conform gsp.ro, Neluţu Varga cere minim 8-900.000 de euro pentru fundaşul central.

Suma nu ar fi imposibil de plătit de către Gigi Becali, ţinând cont că FCSB a încasat 4,3 milioane de euro, după calificarea în grupa principală de Europa League.

Pe lângă Leo Bolgado, FCSB îl mai are pe lista de transferuri şi pe Mario Tudose. Stopperul celor de la FC Argeş ar fi o variantă şi pentru regula U21, având în vedere că are 20 de ani. El este deţinut de argeşeni în coproprietate cu cei de la Benfica.

Cotat la 1,8 milioane de euro pe transfermarkt.com, Leo Bolgado a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când formaţia din Gruia a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes. Fundaşul central brazilian a mai jucat la echipe precum Casa Pia şi Alverca, dar şi la Coimbra, în ţara sa natală, Brazilia.

Gigi Becali a confirmat interesul pentru Leo Bolgado de la CFR Cluj

“(n.r. Despre interesul pentru Mario Tudose de la FC Argeș) Eu habar nu am, Meme a vorbit cu el. Eu nu știu, nu îl cunosc pe Tudose, Meme îl cunoaște, nu îl știu cine e, nu l-am văzut niciodată. Nu pot să spun asta, vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene.

Păi Leo Bolgado e variantă, nu îmi displace, nu este extraordinar, dar e înalt, dă cu capul. Măcar atât, la mine la echipă fundașii centrali, dacă nu ești Ngezana, care mai greșește, e adevărat, dar e fundaș central adevărat, măcar să dai cu capul.

Cum dădea Dawa. Dawa nu era. Dawa puternic, venea lângă atacant, îi dădea un piept și dădea cu capul în minge. Mă, asta dacă faci, că dacă este… Păi după face o sută de milioane. Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa o sută de milioane”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

