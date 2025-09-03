Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul - Antena Sport

Gigi Becali a aflat ce sumă trebuie să plătească pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Leo Bolgado, fundaşul central de 27 de ani aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB.

Gigi Becali a confirmat faptul că Leo Bolgdao este pe “radarul” său, după ce varianta transferului lui Adrian Rus a picat. Fundaşul român a semnat, în cele din urmă, cu rivala FCSB-ului din campionat, Universitatea Craiova.

Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj

După ce şi-a exprimat public interesul faţă de Leo Bolgado, Gigi Becali a aflat şi cât trebuie să plătească în schimbul lui. Conform gsp.ro, Neluţu Varga cere minim 8-900.000 de euro pentru fundaşul central.

Suma nu ar fi imposibil de plătit de către Gigi Becali, ţinând cont că FCSB a încasat 4,3 milioane de euro, după calificarea în grupa principală de Europa League.

Pe lângă Leo Bolgado, FCSB îl mai are pe lista de transferuri şi pe Mario Tudose. Stopperul celor de la FC Argeş ar fi o variantă şi pentru regula U21, având în vedere că are 20 de ani. El este deţinut de argeşeni în coproprietate cu cei de la Benfica.