Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi - Antena Sport

S-a aflat ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi în duelul câştigat de Universitatea Craiova cu Farul, scor 2-0, în etapa a noua a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul oltenilor a început ca rezervă partida, fiind trimis în teren în minutul 73, atunci când i-a luat locul lui Steven Nsimba.

Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi

Ştefan Baiaram nu a avut evoluţia la care se aştepta Mirel Rădoi, antrenorul fiind extrem de nemulţumit de jocul lui. Acesta chiar îşi dorea să-l schimbe pe mijlocaş, la 20 de minute după ce l-a trimis pe teren.

La finalul partidei din Bănie însă, Ştefan Baiaram a fost invitat să joace şah chiar pe teren. El l-a avut ca adversar pe Viswanathan Anand, un indian care e de cinci ori campion mondial la şah.

Ulterior, după scurta partidă de şah, Ştefan Baiaram i-a oferit lui Viswanathan Anand un tricou de joc al Universităţii Craiova, realizând mai multe fotografii alături de el.