Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi - Antena Sport

Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi

Liga 1 | Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi
Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi

Publicat: 15 septembrie 2025, 15:04

Comentarii

Ştefan Baiaram, în timpul unui meci la Universitatea Craiova/ Profimedia

S-a aflat ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi în duelul câştigat de Universitatea Craiova cu Farul, scor 2-0, în etapa a noua a Ligii 1.

Mijlocaşul oltenilor a început ca rezervă partida, fiind trimis în teren în minutul 73, atunci când i-a luat locul lui Steven Nsimba.

Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi

Ştefan Baiaram nu a avut evoluţia la care se aştepta Mirel Rădoi, antrenorul fiind extrem de nemulţumit de jocul lui. Acesta chiar îşi dorea să-l schimbe pe mijlocaş, la 20 de minute după ce l-a trimis pe teren.

La finalul partidei din Bănie însă, Ştefan Baiaram a fost invitat să joace şah chiar pe teren. El l-a avut ca adversar pe Viswanathan Anand, un indian care e de cinci ori campion mondial la şah.

Ulterior, după scurta partidă de şah, Ştefan Baiaram i-a oferit lui Viswanathan Anand un tricou de joc al Universităţii Craiova, realizând mai multe fotografii alături de el.

Ştefan Baiaram, în vârstă de 22 de ani, este unul dintre cei mai importanţi jucători din lotul lui Mirel Rădoi. El a bifat 14 meciuri pentru Universitatea Craiova, în acest sezon, în toate competiţiile, reuşind să marcheze şase goluri.

Mirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a decis să nu participe la flash-interviu şi nici la conferinţa de presă, după victoria echipei sale obţinute în faţa celor de la Farul Constanţa.

Ștefan Baiaram l-a scos din sărite pe Mirel Rădoi în finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța. Antrenorul oltenilor a făcut o criză de nervi și a avut nevoie de îngrijiri medicale imediat după meci.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Potrivit gsp.ro, Mirel Rădoi a fost găsit de staff-ul medical întins pe jos în vestiar, după ce a suferit o criză hipertensivă. Urgență medicală, tensiune 23 cu 16, considerată una foarte mare!

Aceștia i-au făcut o injecție antrenorului pentru a-i aduce tensiunea la valorile normale. În acest timp, Rădoi a fost întins în vestiar.

Comentarii


