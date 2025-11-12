Ce a putut spune Gigi Becali despre scandalul de pariuri de la Metaloglobus: "Chiar la echipe mari" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o reacţie incredibilă despre scandalul de pariuri care a zguduit fotbalul românesc. Mai mulţi jucători de la Metaloglobus ar fi convins un membru din staff-ul tehnic să deschidă mai multe conturi la agenţii online.
Aceştia sunt anchetaţi după ce ar fi pariat sume de zeci de mii de euro pe meciuri în care au fost implicaţi direct. Printre aceste meciuri se numără şi cel pierdut de Metaloglobus, pe terenul celor de la Oţelul Galaţi, scor 0-4.
Gigi Becali, acuzaţii grave după scandalul de pariuri de la Metaloglobus: “Sunt mai mulţi jucători care se ocupă cu aşa ceva”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut o acuzaţie gravă, după ce a auzit de scandalul în care este implicată nou-promovata Metaloglobus. Patronul roş-albaştrilor a declarat că sunt mai mulţi jucători care pariază, chiar şi de la echipe mari din prima ligă:
“Ăia sunt mai mulți jucători, chiar la echipe mai mari, care se ocupă de așa ceva. Asta nu e grav, e chiar foarte grav”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
După ce a realizat gravitatea acestor declaraţii, Gigi Becali a încercat să dea înapoi, susţinând că ar fi vrut să spună altceva:
“Hai, nu, nu știu. Am greșit, m-am exprimat greșit (n.r. V-aţi exprimat destul de clar). Da, dar parcă altceva am vrut să zic, adică”, a mai spus patronul celor de la FCSB, potrivit sursei citate mai sus.
Mihai Teja: “Vinovaţii să plătească”
Veştile că mai mulţi jucători au pariat împotriva echipei la care activează l-au şocat pe antrenorul Mihai Teja. Antrenorul crede aşa ceva şi garantează pentru onestitatea jucătorilor săi, dar dacă există fotbalişti care au pariat contra propriei echipe, atunci “să plătească”.
“Fiecare poate să zică orice. Eu nu cred, eu am încredere în jucătorii mei şi nu cred că s-a întâmplat asta, deci 100%. Dacă lucrurile se dovedesc şi… când spui ceva trebuie să dovedeşti. Dacă este dovedit, eu sunt primul… Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi, iar când greşeşti în viaţă, plăteşti! Să se ducă investigaţia până la capăt, dacă se prind vinovaţii, să plătească! Indiferent cine este”, a declarat Teja.
