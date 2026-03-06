Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga - Antena Sport

Marius Marin mai are contract cu Pisa până la finalul acestui sezon. Internaţionalul român a refuzat să prelungească înţelegerea cu italienii şi are drum liber spre La Liga.
Aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate, jucătorul de 27 de ani cotat la 3 milioane de euro este dorit de Sevilla, iar andaluzii au exultat când au auzit că poate veni liber de contract.
Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa
Conform presei din Spania, Antonio Cordon, noul director sportiv al Sevillei, ia în calcul să refacă linia de mijloc a echipei cu Marius Marin în primul 11.
🚨 MARIUS MARIN RECHAZA RENOVAR CON EL PISA 🔴⚪️
👍 El mediocentro rumano rechaza la oferta de renovación y quedará libre este verano. Antonio Cordón valora su incorporación a coste cero para iniciar la reestructuración del centro del campo. ✈️
🗨️ ¿Te encaja este perfil de… pic.twitter.com/6MBr2CYelS
— dorsal16 (@dorsal16_) March 6, 2026
Marius Marin a evoluat în 21 de meciuri în Serie A, în acest sezon, pentru Pisa. Formaţia italiană luptă să se salveze de la retrogradare, fiind penultima din Serie A după 27 de etape, cu 15 puncte. Formaţia aflată pe 17, prima poziţie de salvare, Cremonese e la 9 puncte peste Pisa.
Marius Marin are 36 de meciuri jucate pentru naţionala României. A evoluat în 5 meciuri în preliminariile pentru World Cup 2026, încheiate de naţională pe locul 3 în grupă. Marius Marin a fost integralist în ultimul meci disputat de România în preliminarii, înfrângerea cu 3-1 în Bosnia.
