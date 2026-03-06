Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga - Antena Sport

Marius Marin mai are contract cu Pisa până la finalul acestui sezon. Internaţionalul român a refuzat să prelungească înţelegerea cu italienii şi are drum liber spre La Liga.

Aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate, jucătorul de 27 de ani cotat la 3 milioane de euro este dorit de Sevilla, iar andaluzii au exultat când au auzit că poate veni liber de contract.

Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa

Conform presei din Spania, Antonio Cordon, noul director sportiv al Sevillei, ia în calcul să refacă linia de mijloc a echipei cu Marius Marin în primul 11.

Marius Marin a evoluat în 21 de meciuri în Serie A, în acest sezon, pentru Pisa. Formaţia italiană luptă să se salveze de la retrogradare, fiind penultima din Serie A după 27 de etape, cu 15 puncte. Formaţia aflată pe 17, prima poziţie de salvare, Cremonese e la 9 puncte peste Pisa.