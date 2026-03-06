Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga

Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 15:31

Comentarii
Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga

Marius Marin, în timpul unui meci - Profimedia Images

Marius Marin mai are contract cu Pisa până la finalul acestui sezon. Internaţionalul român a refuzat să prelungească înţelegerea cu italienii şi are drum liber spre La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate, jucătorul de 27 de ani cotat la 3 milioane de euro este dorit de Sevilla, iar andaluzii au exultat când au auzit că poate veni liber de contract.

Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa

Conform presei din Spania, Antonio Cordon, noul director sportiv al Sevillei, ia în calcul să refacă linia de mijloc a echipei cu Marius Marin în primul 11.

Marius Marin a evoluat în 21 de meciuri în Serie A, în acest sezon, pentru Pisa. Formaţia italiană luptă să se salveze de la retrogradare, fiind penultima din Serie A după 27 de etape, cu 15 puncte. Formaţia aflată pe 17, prima poziţie de salvare, Cremonese e la 9 puncte peste Pisa.

Reclamă
Reclamă

Marius Marin are 36 de meciuri jucate pentru naţionala României. A evoluat în 5 meciuri în preliminariile pentru World Cup 2026, încheiate de naţională pe locul 3 în grupă. Marius Marin a fost integralist în ultimul meci disputat de România în preliminarii, înfrângerea cu 3-1 în Bosnia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Observator
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
17:25
Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat
17:21
Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali
16:59
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie
16:55
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1
16:47
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia
16:47
Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”