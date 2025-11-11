Reacţia lui Mihai Teja în scandalul pariurilor: "Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi..." - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Mihai Teja în scandalul pariurilor: “Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi…”

Radu Constantin Publicat: 11 noiembrie 2025, 16:41

Comentarii
Mihai Teja - Profimedia Images

Fotbalul românesc este zguduit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus, nou-promovata care a pierdut aproape toate meciurile din acest sezon.

Concret, conform unei anchete publicate de ProSport, cinci jucători de la Metaloglobus și-ar fi deschis, prin intermediul unor persoane din staff-ul echipei, conturi pe site-urile de pariuri, unde ar fi pariat inclusiv pe echipa lor. Cel vizat de anchetă este un fost maseur al clubului, care a recunoscut deja că a jucat pe meciurile echipei în perioada în care era angajat.

Veştile că mai mulţi jucători au pariat împotriva echipei la care activează l-au şocat pe antrenorul Mihai Teja. Antrenorul crede aşa ceva şi garantează pentru onestitatea jucătorilor săi, dar dacă există fotbalişti care au pariat contra propriei echipe, atunci “să plătească”.

“Fiecare poate să zică orice. Eu nu cred, eu am încredere în jucătorii mei şi nu cred că s-a întâmplat asta, deci 100%. Dacă lucrurile se dovedesc şi… când spui ceva trebuie să dovedeşti. Dacă este dovedit, eu sunt primul… Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi, iar când greşeşti în viaţă, plăteşti! Să se ducă investigaţia până la capăt, dacă se prind vinovaţii, să plătească! Indiferent cine este”, a declarat Teja.

“Nu este ok să strici imaginea cuiva pe surse. Trebuie să ai argumente şi să ai dovezi. Lucrurile sunt simple, eu am încredere în băieţi. Eu nu cred aşa ceva. Eu am vrut performanţă, competiţie, pe oriunde am fost. Dacă ai idee că eşti curat, nu are ce să se întâmple. Eu niciodată nu cred aşa ceva”, a mai spus antrenorul.

Legat de declaraţiile făcute publice de fostul maseo al echipei, Teja a declarat: “Că a pariat un maseor, e treaba lui. Eu l-am dat afară din cauza altor probleme. Să-l ia, să să ducă în altă parte ancheta”.

 

