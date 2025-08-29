Ce a spus Andrei Borza despre convocarea la naţională şi despre transferul de la Rapid, după assist-ul cu UTA! - Antena Sport

Andrei Borza (19 ani) a reuşit un assist în meciul Rapid – UTA 2-0, la al doilea gol al meciului, cel marcat de Alex Dobre. Andrei Borza şi Alex Dobre au fost convocaţi la echipa naţională de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.
Andrei Borza: “Ar fi un pas enorm să mă transfer, dar nu e doar decizia mea”
După un alt meci bun făcut în tricoul Rapidului, Andrei Borza a vorbit atât despre convocarea la echipa naţională, cât şi despre posibila lui plecare de la Rapid. În ultima vreme s-a tot vorbit că Borza ar putea fi transferat de Rapid în schimbul sumei de 3 milioane de euro.
“Suntem fericiţi că am luat cele 3 puncte, asta ne dorim la fiecare meci.
Am vorbit tot grupul, am analizat ce am făcut greşit în celălalt meci, în care nu am jucat bine.
(n.r: despre faza în care a dat assist, la golul lui Alex Dobre) A plecat de la Marian (n.r: Aioani), au fost 5-6 pase până am ajuns acolo, doar am centrat şi Dobre a marcat gol.
(n.r: despre convocarea la naţională) Eu, personal, mă bucur, e un pas important pentru mine. Sper să merit să rămân acolo. Normal că am avut emoţii, dar sunt constructive. Mă duc acolo cu inima deschisă.
N-am început prea bine acest sezon, dar mă bucur că îmi intru în formă.