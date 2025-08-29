Ce a spus Andrei Borza despre convocarea la naţională şi despre transferul de la Rapid, după assist-ul cu UTA! - Antena Sport

Închide meniul
Ce a spus Andrei Borza despre convocarea la naţională şi despre transferul de la Rapid, după assist-ul cu UTA!

Publicat: 29 august 2025, 23:27

Andrei Borza / Profimedia Images

Andrei Borza (19 ani) a reuşit un assist în meciul Rapid – UTA 2-0, la al doilea gol al meciului, cel marcat de Alex Dobre. Andrei Borza şi Alex Dobre au fost convocaţi la echipa naţională de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Amicalul “de lux” România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Andrei Borza: “Ar fi un pas enorm să mă transfer, dar nu e doar decizia mea”

După un alt meci bun făcut în tricoul Rapidului, Andrei Borza a vorbit atât despre convocarea la echipa naţională, cât şi despre posibila lui plecare de la Rapid. În ultima vreme s-a tot vorbit că Borza ar putea fi transferat de Rapid în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

Suntem fericiţi că am luat cele 3 puncte, asta ne dorim la fiecare meci.

Am vorbit tot grupul, am analizat ce am făcut greşit în celălalt meci, în care nu am jucat bine.

(n.r: despre faza în care a dat assist, la golul lui Alex Dobre) A plecat de la Marian (n.r: Aioani), au fost 5-6 pase până am ajuns acolo, doar am centrat şi Dobre a marcat gol.

(n.r: despre convocarea la naţională) Eu, personal, mă bucur, e un pas important pentru mine. Sper să merit să rămân acolo. Normal că am avut emoţii, dar sunt constructive. Mă duc acolo cu inima deschisă.

N-am început prea bine acest sezon, dar mă bucur că îmi intru în formă.

(n.r.: despre plecarea de la Rapid) La 19 ani, ar fi un pas enorm să mă duc să mă transfer, dar nu e doar decizia mea, e şi a clubului. Sunt multe la mijloc şi doar aştept.

(n.r: Crezi că se va realiza transferul până la încheierea mercato?) Nu ştiu, sincer să vă răspund, mă gândesc la Rapid şi la echipa naţională.

(n.r: despre lupta pentru titlu) Mai este mult până să ne gândim la campionat, trebuie să muncim meci cu meci, să luăm cele 3 puncte. Mai întâi să mergem în play-off”, a declarat Andrei Borza pentru digisport.ro după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.

