Ce a spus Andrei Borza despre convocarea la naţională şi despre transferul de la Rapid, după assist-ul cu UTA! - Antena Sport

(n.r.: despre plecarea de la Rapid) La 19 ani, ar fi un pas enorm să mă duc să mă transfer, dar nu e doar decizia mea, e şi a clubului. Sunt multe la mijloc şi doar aştept.

(n.r: Crezi că se va realiza transferul până la încheierea mercato?) Nu ştiu, sincer să vă răspund, mă gândesc la Rapid şi la echipa naţională.

(n.r: despre lupta pentru titlu) Mai este mult până să ne gândim la campionat, trebuie să muncim meci cu meci, să luăm cele 3 puncte. Mai întâi să mergem în play-off”, a declarat Andrei Borza pentru digisport.ro după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.