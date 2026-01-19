"Cu tot respectul". Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu "U" Cluj - Antena Sport

Închide meniul
“Cu tot respectul”. Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu “U” Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 9:47

Cristiano Bergodi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Cristiano Bergodi a vorbit după meciul pierdut de “U” Cluj contra lui Dinamo și și-a expus printre altele opinia vizavi de formația lui Zeljko Kopic. Tehnicianul italian a lăudat echipa alb-roșie, însă a declarat că în continuare cea mai bună echipă din Liga 1 rămâne Universitatea Craiova.

Dinamo a reușit să câștige primul meci oficial din 2026, după ce s-a impus cu 1-0 în fața lui “U” Cluj la capătul unui duel în care alb-roșiii au avut multe șanse de a de desprinde pe tabelă. După meci, reacțiile din ambele tabere au început să apară, iar la flash-interviu a vorbit și antrenorul “șepcilor roșii”, Bergodi.

Cristiano Bergodi: “Craiova rămâne cea mai bună”

Deși nu s-a ferit să laude punctele forte ale lui Dinamo din meciul de pe Arena Națională, antrenorul Universității Cluj a explicat de ce alb-roșiii nu l-au convins să spună că ei sunt cei mai buni din campionat. În viziunea lui Bergodi, Universitatea Craiova deține această distincție, deși așteaptă și duelul cu Rapid de pe 31 ianuarie pentru a da un verdict cât mai clar.

Azi am întâlnit o echipă bună, cu posesie, dinamică, un meci bun, cu momente și momente, ei au avut situații de gol, dar și noi am jucat bine în repriza a doua. Azi a fost un meci în deplasare, cu o echipă bună, nu e o problemă că am pierdut cu Dinamo.

Dinamo e o echipă bună, se poate lupta la titlu, depinde, se înjumătățesc punctele, acolo intră toate echipele în joc, Botoșani a fost azi surpriză. Pentru mine Craiova rămâne cea mai bună echipă, nu ne-a lăsat să jucăm acasă, pe când azi am creat ceva. Să fim agresivi în continuare și putem să facem treabă bună, Dinamo poate lupta pentru titlu, dar cu tot respectul Craiova este cea mai bună.

Vine Rapid peste două săptămâni și vă zic atunci cum mi se pare Rapid“, a spus antrenorul ardelenilor, potrivit digisport.ro.

După succesul din meciul cu “U” Cluj, Dinamo a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 și s-a apropiat la un singur punct de Rapid.

