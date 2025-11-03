Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor - Antena Sport

S-a aflat echipa favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului. Botoșani e lider surpriză, după 15 etape disputate, fiind la egalitate cu Rapid, ambele având câte 32 de puncte.

Podiumul la finalul turului din Liga 1 a fost completat de Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi au 29 de puncte, cu două mai multe față de următoarele clasate, Dinamo și FC Argeș.

Ce echipă e favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului

Rapid e considerată a fi favorită la câștigarea titlului în Liga 1. Giuleștenii au primit o cotă de 2,35 pentru a deveni campioni în acest sezon, ținând cont de forma solidă arătată în turul de campionat.

Universitatea Craiova este cotată cu șansa a doua la câștigarea titlului, conform calculelor făcute de bookmakeri. Aceștia i-au acordat trupei lui Mirel Rădoi o cotă de 3,15.

FCSB, echipa care a câștigat ultimele două titluri în Liga 1, a primit o cotă de 6 pentru cucerirea unui nou trofeu de campioană. Roș-albaștrii au avut un start dezastruos de sezon, fiind pe locul 8, cu 19 puncte.