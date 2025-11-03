Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor - Antena Sport

Închide meniul
Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor

Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor

Publicat: 3 noiembrie 2025, 23:25

Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor

FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova/ Colaj Sport Pictures

S-a aflat echipa favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului. Botoșani e lider surpriză, după 15 etape disputate, fiind la egalitate cu Rapid, ambele având câte 32 de puncte. 

Podiumul la finalul turului din Liga 1 a fost completat de Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi au 29 de puncte, cu două mai multe față de următoarele clasate, Dinamo și FC Argeș. 

Ce echipă e favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului 

Rapid e considerată a fi favorită la câștigarea titlului în Liga 1. Giuleștenii au primit o cotă de 2,35 pentru a deveni campioni în acest sezon, ținând cont de forma solidă arătată în turul de campionat. 

Universitatea Craiova este cotată cu șansa a doua la câștigarea titlului, conform calculelor făcute de bookmakeri. Aceștia i-au acordat trupei lui Mirel Rădoi o cotă de 3,15. 

FCSB, echipa care a câștigat ultimele două titluri în Liga 1, a primit o cotă de 6 pentru cucerirea unui nou trofeu de campioană. Roș-albaștrii au avut un start dezastruos de sezon, fiind pe locul 8, cu 19 puncte.  

Dinamo a primit o cotă de 6,5 pentru câștigarea primului titlu după o pauză de 19 ani. „Câinii” au încheiat turul cu o victorie dramatică, scor 2-1 cu CFR Cluj, marcând golul victoriei în prelungiri. 

Cotele la câștigarea campionatului, la finalul turului: 

  • Rapid – 2.35 
  • Universitatea Craiova – 3.15 
  • FCSB – 6 
  • Dinamo – 6.5 
  • FC Botoșani – 15 
  • CFR Cluj – 35 
  • FC Argeș – 35 
  • Farul Constanța – 50 

Cum arată clasamentul din Liga 1: 

  1. Botoșani, 32 p  
  2. Rapid, 32 p  
  3. Universitatea Craiova, 29 p  
  4. Dinamo, 27 p  
  5. FC Argeș, 27 p  
  6. Oțelul, 22 p 
  7. Farul, 22 p  
  8. FCSB, 19 p  
  9. UTA, 19 p  
  10. Unirea Slobozia, 18 p  
  11. U Cluj, 14 p  
  12. Petrolul, 14 p  
  13. CFR Cluj, 13 p  
  14. Csikszereda, 13 p  
  15. Hermannstadt, 10 p  
  16. Metaloglobus, 7 p 
