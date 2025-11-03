Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor - Antena Sport

S-a aflat echipa favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului. Botoșani e lider surpriză, după 15 etape disputate, fiind la egalitate cu Rapid, ambele având câte 32 de puncte.
Podiumul la finalul turului din Liga 1 a fost completat de Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi au 29 de puncte, cu două mai multe față de următoarele clasate, Dinamo și FC Argeș.
Ce echipă e favorită la titlu în Liga 1, după încheierea turului
Rapid e considerată a fi favorită la câștigarea titlului în Liga 1. Giuleștenii au primit o cotă de 2,35 pentru a deveni campioni în acest sezon, ținând cont de forma solidă arătată în turul de campionat.
Universitatea Craiova este cotată cu șansa a doua la câștigarea titlului, conform calculelor făcute de bookmakeri. Aceștia i-au acordat trupei lui Mirel Rădoi o cotă de 3,15.
FCSB, echipa care a câștigat ultimele două titluri în Liga 1, a primit o cotă de 6 pentru cucerirea unui nou trofeu de campioană. Roș-albaștrii au avut un start dezastruos de sezon, fiind pe locul 8, cu 19 puncte.
Dinamo a primit o cotă de 6,5 pentru câștigarea primului titlu după o pauză de 19 ani. „Câinii” au încheiat turul cu o victorie dramatică, scor 2-1 cu CFR Cluj, marcând golul victoriei în prelungiri.
Cotele la câștigarea campionatului, la finalul turului:
- Rapid – 2.35
- Universitatea Craiova – 3.15
- FCSB – 6
- Dinamo – 6.5
- FC Botoșani – 15
- CFR Cluj – 35
- FC Argeș – 35
- Farul Constanța – 50
Cum arată clasamentul din Liga 1:
- Botoșani, 32 p
- Rapid, 32 p
- Universitatea Craiova, 29 p
- Dinamo, 27 p
- FC Argeș, 27 p
- Oțelul, 22 p
- Farul, 22 p
- FCSB, 19 p
- UTA, 19 p
- Unirea Slobozia, 18 p
- U Cluj, 14 p
- Petrolul, 14 p
- CFR Cluj, 13 p
- Csikszereda, 13 p
- Hermannstadt, 10 p
- Metaloglobus, 7 p
- Leo Grozavu a criticat arbitrajul, după 0-0 cu Petrolul: „Multe faze interpretate anapoda”
- Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză
- Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție
- Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB
- Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie”