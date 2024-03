Ce făcea Bănel Nicoliţă, în ziua derby-urilor dintre FCSB şi Rapid: "Nu mai aveam răbdare să joc!" Povestiri fabuloase - Antena Sport

„Coman este numărul 1, e motorul echipei. Când a început campionatul am spus, sunt doi jucători buni în Liga 1, Mitriță și Coman. Ceea ce s-a întâmplat acum, Florinel a ținut bine randamentul, eu l-am lăudat, îl cunosc.

E un jucător foarte bun, știe ce înseamnă să dribleze, să șuteze. E un jucător de mare calitate.

Eu îl văd în orice campionat din Europa. În primele 4 campionate poate juca lejer. Are forță, are tehnică, are viteză bună, de ce nu? A fost într-o perioadă foarte grea, la momentul respectiv nu s-a mai gândit că își revine atât de bine, încât să poată crească cota. Nu cred că valorează doar 5 milioane, ar merita 10 milioane.

A arătat asta! Poate să decidă un meci. Va conta și la EURO. Poate să fie bombă la EURO, nea Gigi poate regreta că nu i-a mărit clauza”, a spus Bănel Nicoliță, în exclusivitate pentru Antena Sport.