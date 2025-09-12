Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: "Asta vrem" - Antena Sport

Dan Şucu le-a vorbit italienilor despre situaţia de la Rapid şi despre obiectivul formaţiei din Giuleşti. Acesta a fost prezent la o conferinţă de presă în Peninsulă, intitulată “Genoa şi fotbalul: un nou pod între economia Italiei şi a României”.

Dan Şucu a dezvăluit că atunci când a preluat-o pe Genoa, avea deja o experienţă acumulată la Rapid. El a subliniat că echipa a ajuns între primele şase clasate din România, după venirea sa la conducere.

Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid

Totodată, Şucu a transmis că Rapid se va lupta pentru cupele europene, acesta fiind marele obiectiv al actualului sezon. Giuleştenii au început perfect sezonul, fiind neînvinşi după opt etape, în care au acumulat 18 puncte.

“Prima mea experiență în fotbal a fost acum trei ani și jumătate, când acționarii unui club important precum Rapid București, o echipă cu peste un milion de fani, m-au rugat să preiau echipa.

Mi-au cerut ajutor pentru investiții, am strâns capitalul, iar Rapid București este acum printre primele șase echipe din România. Anul acesta, vrem să jucăm în competiții europene. Din momentul în care am investit în Rapid, mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa bine fără să se consolideze”, a declarat Dan Şucu, conform tuttomercatoweb.com.