Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: "Asta vrem" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: “Asta vrem”

Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: “Asta vrem”

Publicat: 12 septembrie 2025, 8:49

Comentarii
Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: Asta vrem

Dan Şucu, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Dan Şucu le-a vorbit italienilor despre situaţia de la Rapid şi despre obiectivul formaţiei din Giuleşti. Acesta a fost prezent la o conferinţă de presă în Peninsulă, intitulată “Genoa şi fotbalul: un nou pod între economia Italiei şi a României”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Şucu a dezvăluit că atunci când a preluat-o pe Genoa, avea deja o experienţă acumulată la Rapid. El a subliniat că echipa a ajuns între primele şase clasate din România, după venirea sa la conducere.

Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid

Totodată, Şucu a transmis că Rapid se va lupta pentru cupele europene, acesta fiind marele obiectiv al actualului sezon. Giuleştenii au început perfect sezonul, fiind neînvinşi după opt etape, în care au acumulat 18 puncte.

“Prima mea experiență în fotbal a fost acum trei ani și jumătate, când acționarii unui club important precum Rapid București, o echipă cu peste un milion de fani, m-au rugat să preiau echipa.

Mi-au cerut ajutor pentru investiții, am strâns capitalul, iar Rapid București este acum printre primele șase echipe din România. Anul acesta, vrem să jucăm în competiții europene. Din momentul în care am investit în Rapid, mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa bine fără să se consolideze”, a declarat Dan Şucu, conform tuttomercatoweb.com.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Dan Şucu a oferit declaraţii şi despre cealaltă echipă pe care o deţine, anume Genoa. El i-a trasat un obiectiv şi lui Patrick Vieira, acela de a obţine 40 de puncte în acest sezon de Serie A.

“Întotdeauna am căutat să găsesc parteneri, iar când mi s-a oferit șansa de a investi în Genova, nu am ezitat. Am făcut o scurtă analiză și am decis să investesc. Și sunt foarte fericit că am făcut-o.

Scopul este să ajungem la 40 de puncte cât mai repede posibil, apoi vom vorbi despre alte lucruri. Pentru asta, avem nevoie să fim umili și de muncă asiduă. Aceasta este ideea pe care am avut-o întotdeauna. Cu siguranță vrem să contribuim cu resursele noastre, care nu sunt puține, dar nici enorme”, a mai spus Dan Şucu.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
10:41
Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi
10:18
Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut
10:00
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă”
9:50
Andrei Nicolescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele evenimente: “Noi uităm asta?”
9:37
“E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”
9:33
Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic