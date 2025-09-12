Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: "Asta vrem" - Antena Sport

Dan Şucu le-a vorbit italienilor despre situaţia de la Rapid şi despre obiectivul formaţiei din Giuleşti. Acesta a fost prezent la o conferinţă de presă în Peninsulă, intitulată “Genoa şi fotbalul: un nou pod între economia Italiei şi a României”.
Dan Şucu a dezvăluit că atunci când a preluat-o pe Genoa, avea deja o experienţă acumulată la Rapid. El a subliniat că echipa a ajuns între primele şase clasate din România, după venirea sa la conducere.
Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid
Totodată, Şucu a transmis că Rapid se va lupta pentru cupele europene, acesta fiind marele obiectiv al actualului sezon. Giuleştenii au început perfect sezonul, fiind neînvinşi după opt etape, în care au acumulat 18 puncte.
“Prima mea experiență în fotbal a fost acum trei ani și jumătate, când acționarii unui club important precum Rapid București, o echipă cu peste un milion de fani, m-au rugat să preiau echipa.
Mi-au cerut ajutor pentru investiții, am strâns capitalul, iar Rapid București este acum printre primele șase echipe din România. Anul acesta, vrem să jucăm în competiții europene. Din momentul în care am investit în Rapid, mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa bine fără să se consolideze”, a declarat Dan Şucu, conform tuttomercatoweb.com.
De asemenea, Dan Şucu a oferit declaraţii şi despre cealaltă echipă pe care o deţine, anume Genoa. El i-a trasat un obiectiv şi lui Patrick Vieira, acela de a obţine 40 de puncte în acest sezon de Serie A.
“Întotdeauna am căutat să găsesc parteneri, iar când mi s-a oferit șansa de a investi în Genova, nu am ezitat. Am făcut o scurtă analiză și am decis să investesc. Și sunt foarte fericit că am făcut-o.
Scopul este să ajungem la 40 de puncte cât mai repede posibil, apoi vom vorbi despre alte lucruri. Pentru asta, avem nevoie să fim umili și de muncă asiduă. Aceasta este ideea pe care am avut-o întotdeauna. Cu siguranță vrem să contribuim cu resursele noastre, care nu sunt puține, dar nici enorme”, a mai spus Dan Şucu.
- Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: “Nici nu vreau să mă gândesc”
- Avertismentul lui Marius Niculae pentru CFR, după transferul lui Islam Slimani: “Au mai fost eșecuri”
- Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru
- Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”
- FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării