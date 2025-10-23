Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco - Antena Sport

Universitatea Craiova joacă pe teren propriu contra celor de la Noah, în etapa a doua a grupei principale Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi este la primul meci din faza principală pe teren propriu, iar aproape 20.000 de suporteri au venit să îi încurajeze pe olteni.

Intrați la pauză în avantaj, grație golului marcat de Monday Etim în minutul 38, fotbaliștii din Bănie au avut emoții atunci când au revenit la cabine pentru partea a doua a meciului.

Emoții pe Ion Oblemenco! O parte din nocturnă a picat la pauza meciului Universitatea Craiova – Noah

În timpul pauzei de pe Ion Oblemenco, o parte din nocturna stadionului a căzut. Jucătorii celor două echipe au revenit pe teren după un sfert de oră, iar nocturna era în continuare la capacitate redusă. După ce jucătorii au ieșit pe teren, problemele s-au remediat.

Emoțiile au reapărut 10 minute mai târziu. În minutul 55 au apărut din nou probleme la nocturnă, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva secunde, moment în care centralul a avut o scurtă discuție cu observatorul de la UEFA.

În minutul 59, arbitrul partidei l-a chemat la marginea terenului pe Fayulu, portarul celor de la Noah. Acesta a fost întrebat de observator dacă este deranjat de problemele cu nocturna, iar răspunsul acestuia a fost negativ.