Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco

Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco

Publicat: 23 octombrie 2025, 23:25

Comentarii
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco

Nocturna de pe Ion Oblemenco / Captură Digi Sport

Universitatea Craiova joacă pe teren propriu contra celor de la Noah, în etapa a doua a grupei principale Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi este la primul meci din faza principală pe teren propriu, iar aproape 20.000 de suporteri au venit să îi încurajeze pe olteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrați la pauză în avantaj, grație golului marcat de Monday Etim în minutul 38, fotbaliștii din Bănie au avut emoții atunci când au revenit la cabine pentru partea a doua a meciului.

Emoții pe Ion Oblemenco! O parte din nocturnă a picat la pauza meciului Universitatea Craiova – Noah

În timpul pauzei de pe Ion Oblemenco, o parte din nocturna stadionului a căzut. Jucătorii celor două echipe au revenit pe teren după un sfert de oră, iar nocturna era în continuare la capacitate redusă. După ce jucătorii au ieșit pe teren, problemele s-au remediat.

Emoțiile au reapărut 10 minute mai târziu. În minutul 55 au apărut din nou probleme la nocturnă, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva secunde, moment în care centralul a avut o scurtă discuție cu observatorul de la UEFA.

În minutul 59, arbitrul partidei l-a chemat la marginea terenului pe Fayulu, portarul celor de la Noah. Acesta a fost întrebat de observator dacă este deranjat de problemele cu nocturna, iar răspunsul acestuia a fost negativ.

Reclamă
Reclamă

Echipele de start:

  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Stevanovick, Rus, Romanchuk – Mora, Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu – Etim, Al Hamlawi
  • Noah (4-2-3-1): Fayulu – Boakye, Saintini, Muradian, Sualehe – Sangare, Eteki – Ferreira, Oshima, Grgic – Alas
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
23:19
Reacţia lui Târnovanu după FCSB – Bologna 1-2: “Prefer să iau 6 goluri şi să câştigăm”! Mesajul pentru fani
23:17
LIVE SCORELille – PAOK şi Celta Vigo – Nice se joacă ACUM. AEK – Aberdeen 6-0 şi Şahtior – Legia 1-2
23:09
Florin Tănase, mesaj indirect pentru Gigi Becali după eșecul cu Bologna: “Când nu joci cu aceeași echipă..”
23:07
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Noah 1-0. Oltenii caută primele puncte în Conference League
22:45
Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene