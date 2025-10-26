"Ce se întâmplă cu Baiaram?". Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus - Universitatea Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă organizată după egalul dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, scor 0-0. Printre altele, antrenorul oltenilor a fost întrebat și despre forma în care se află Ștefan Baiaram, care nu a reușit să marcheze la Clinceni în ciuda ocaziilor pe care le-a avut.

Rădoi, care a fost în tensiuni cu jucătorul său după ce l-a exclus din lot la partida cu Noah din UECL, a ținut să își apere elevul și să spună despre el că nu se pune problema de o lipsă de formă. Tehnicianul din Bănie nu s-a ferit să vorbească din nou despre motivul pentru care n-a jucat în meciul din cupele europene, dar a punctat că nu crede că Baiaram are o problemă pe plan mental.

Mirel Rădoi, “scut” în jurul lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram, titularizat de Mirel Rădoi după scandalul provocat de jucător la partida cu Noah din Conference League, a avut câteva ocazii de a marcat în meciul cu Metaloglobus. Fotbalistul de 22 de ani nu a capitulat niciuna dintre ele, iar oltenii au remizat în cele din urmă cu “lanterna roșie” din Liga 1, în runda imediat următoare după victoria cu FCSB.

Când a venit la conferința de presă, Mirel Rădoi a fost întrebat care este problema lui Ștefan Baiaram, despre care s-a speculat că are probleme de ordin mental, iar răspunsul tehnicianului a fost următorul:

“(n.r. Ce se întâmplă cu Baiaram? E clar că ceva mental e.) Din punctul meu de vedere, nu se întâmplă nimic. La ultima partidă de campionat a marcat gol, ultima partidă interațională n-a jucat dintr-un motiv de indiscplină, azi a avut o ocazie.