Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Mirel Rădoi la trei zile după scandalul uriaş provocat de Ştefan Baiaram la Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Mirel Rădoi la trei zile după scandalul uriaş provocat de Ştefan Baiaram la Craiova

Decizia luată de Mirel Rădoi la trei zile după scandalul uriaş provocat de Ştefan Baiaram la Craiova

Publicat: 26 octombrie 2025, 13:11

Comentarii
Decizia luată de Mirel Rădoi la trei zile după scandalul uriaş provocat de Ştefan Baiaram la Craiova

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mirel Rădoi a trecut peste scandalul provocat de Ştefan Baiaram, înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi Noah, în grupa principală a Conference League, încheiat la egalitate, 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram a făcut scandal după ce a aflat că nu se va afla în primul 11 în duelul cu armenii, iar Rădoi nu a stat pe gânduri: l-a exclus din lotul pentru partida europeană.

Ştefan Baiaram a revenit în primul 11 al Craiovei

Totuşi, la patru zile distanţă, Ştefan Baiaram (22 de ani) revine în echipa de start a lui Mirel Rădoi, pentru meciul cu Metaloglobus (duminică, ora 14:00) şi face cuplu în atac cu Steven Nsimba.

Echipa de start a Universităţii Craiova (3-5-2): Isenko – Rus, Mogoș, Screciu – Mora, Matei, Băluță, Houri, Ștefan – Baiaram, Nsimba

Scandalul provocat de Baiaram

Baiaram a înjurat mult şi a lovit cu pumnul puternic în uşa de la vestiar. Cu două săptămâni în urmă, atacantul a dorit să-i dea înapoi lui Mirel Rădoi ceasul în valoare de 18.000 de dolari primit cadou de la antrenor.

Reclamă
Reclamă

“A vrut să-l returneze acum vreo două săptămâni (n.r: ceasul de 18.000 de euro), dar Mirel nu a acceptat. Nu este o informație pe care vă puteți baza 100%. Asta am auzit. Eu, personal, nu am fost de acord cu acest cadou”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro.

Ştefan Baiaram este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro. În acest sezon, în campionat, Baiaram a marcat 4 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 12 partide jucate. În Conference League Baiaram are 3 goluri în 7 partide.

Sezonul trecut Baiaram a înscris 11 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 38 de meciuri în care a evoluat în campionat pentru Universitatea Craiova. El este un produs al Universităţii Craiova, aceasta fiind singura echipă la care a evoluat până acum.

Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramulUn fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Observator
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
17:15
“Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
17:15
LIVE TEXTReal Madrid – Barcelona 0-0. Primul El Clasico al sezonului se joacă acum. Meci „încins” pe Bernabeu!
17:08
„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
16:52
VIDEOHaos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu”
16:37
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene