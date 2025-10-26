Decizia luată de Mirel Rădoi la trei zile după scandalul uriaş provocat de Ştefan Baiaram la Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi a trecut peste scandalul provocat de Ştefan Baiaram, înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi Noah, în grupa principală a Conference League, încheiat la egalitate, 1-1.
Baiaram a făcut scandal după ce a aflat că nu se va afla în primul 11 în duelul cu armenii, iar Rădoi nu a stat pe gânduri: l-a exclus din lotul pentru partida europeană.
Ştefan Baiaram a revenit în primul 11 al Craiovei
Totuşi, la patru zile distanţă, Ştefan Baiaram (22 de ani) revine în echipa de start a lui Mirel Rădoi, pentru meciul cu Metaloglobus (duminică, ora 14:00) şi face cuplu în atac cu Steven Nsimba.
Echipa de start a Universităţii Craiova (3-5-2): Isenko – Rus, Mogoș, Screciu – Mora, Matei, Băluță, Houri, Ștefan – Baiaram, Nsimba
Scandalul provocat de Baiaram
Baiaram a înjurat mult şi a lovit cu pumnul puternic în uşa de la vestiar. Cu două săptămâni în urmă, atacantul a dorit să-i dea înapoi lui Mirel Rădoi ceasul în valoare de 18.000 de dolari primit cadou de la antrenor.
“A vrut să-l returneze acum vreo două săptămâni (n.r: ceasul de 18.000 de euro), dar Mirel nu a acceptat. Nu este o informație pe care vă puteți baza 100%. Asta am auzit. Eu, personal, nu am fost de acord cu acest cadou”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro.
Ştefan Baiaram este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro. În acest sezon, în campionat, Baiaram a marcat 4 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 12 partide jucate. În Conference League Baiaram are 3 goluri în 7 partide.
Sezonul trecut Baiaram a înscris 11 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 38 de meciuri în care a evoluat în campionat pentru Universitatea Craiova. El este un produs al Universităţii Craiova, aceasta fiind singura echipă la care a evoluat până acum.
