Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: "E supărat, dar e decizia lui Pancu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu”

Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu”

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 14:32

Comentarii
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: E supărat, dar e decizia lui Pancu

Ciprian Deac / Profimedia Images

Iuliu Mureşan a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că veteranul echipei este nemulţumit de faptul că nu mai face parte din planurile lui Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciprian Deac a fost lăsat acasă de antrenorul de la CFR Cluj şi nu a făcut parte din lotul echipei în cantonamentul de iarnă din Spania.

Ciprian Deac nu pleacă de la CFR Cluj

Iuliu Mureşan a declarat că decizia în privinţa lui Ciprian Deac îi aparţine în totalitate lui Daniel Pancu. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că deşi mijlocaşul îşi doreşte să joace, nu se pune problema ca el să plece de la formaţia din Gruia, în această iarnă.

Mureşan a mai transmis faptul că Deac îşi va încheia contractul cu CFR Cluj la vară, urmând să i se ofere un post în cadrul conducerii clubului.

Ciprian e supărat că nu joacă. Și îl înțeleg, pentru că el are acea dorință mare de a juca și consideră că poate. Poate are și dreptate, dar antrenorul decide. Ce s-a întâmplat cu Ciprian e clar decizia lui Pancu, peste care nu ne băgăm. (n.r. e posibil să vrea să plece, să joace?) Nu.

Reclamă
Reclamă

Deac până la vară stă oricum la noi, se antrenează cu prima echipă. Eu sper să fie nevoie de el, să și joace și să fie util. Și eu am încredere în el. La vară i se termină contractul, o să îi dăm o funcție administrativă la club“, a declarat Iuliu Mureşan, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Observator
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
15:02
Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB: “Nu am nimic împotriva lor, dar aşa e normal”
14:57
Gigi Becali, apel disperat: “Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!”
14:48
VideoLuka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets
14:29
VIDEOMontreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor
14:09
Gabriela Ruse, în faţa performanţei carierei: “Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren”
14:08
Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil”
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham