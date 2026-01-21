Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: "E supărat, dar e decizia lui Pancu" - Antena Sport

Iuliu Mureşan a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că veteranul echipei este nemulţumit de faptul că nu mai face parte din planurile lui Daniel Pancu.

Ciprian Deac a fost lăsat acasă de antrenorul de la CFR Cluj şi nu a făcut parte din lotul echipei în cantonamentul de iarnă din Spania.

Ciprian Deac nu pleacă de la CFR Cluj

Iuliu Mureşan a declarat că decizia în privinţa lui Ciprian Deac îi aparţine în totalitate lui Daniel Pancu. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că deşi mijlocaşul îşi doreşte să joace, nu se pune problema ca el să plece de la formaţia din Gruia, în această iarnă.

Mureşan a mai transmis faptul că Deac îşi va încheia contractul cu CFR Cluj la vară, urmând să i se ofere un post în cadrul conducerii clubului.

“Ciprian e supărat că nu joacă. Și îl înțeleg, pentru că el are acea dorință mare de a juca și consideră că poate. Poate are și dreptate, dar antrenorul decide. Ce s-a întâmplat cu Ciprian e clar decizia lui Pancu, peste care nu ne băgăm. (n.r. e posibil să vrea să plece, să joace?) Nu.