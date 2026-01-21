Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: "E supărat, dar e decizia lui Pancu" - Antena Sport

Iuliu Mureşan a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că veteranul echipei este nemulţumit de faptul că nu mai face parte din planurile lui Daniel Pancu.
Ciprian Deac a fost lăsat acasă de antrenorul de la CFR Cluj şi nu a făcut parte din lotul echipei în cantonamentul de iarnă din Spania.
Ciprian Deac nu pleacă de la CFR Cluj
Iuliu Mureşan a declarat că decizia în privinţa lui Ciprian Deac îi aparţine în totalitate lui Daniel Pancu. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că deşi mijlocaşul îşi doreşte să joace, nu se pune problema ca el să plece de la formaţia din Gruia, în această iarnă.
Mureşan a mai transmis faptul că Deac îşi va încheia contractul cu CFR Cluj la vară, urmând să i se ofere un post în cadrul conducerii clubului.
“Ciprian e supărat că nu joacă. Și îl înțeleg, pentru că el are acea dorință mare de a juca și consideră că poate. Poate are și dreptate, dar antrenorul decide. Ce s-a întâmplat cu Ciprian e clar decizia lui Pancu, peste care nu ne băgăm. (n.r. e posibil să vrea să plece, să joace?) Nu.
Deac până la vară stă oricum la noi, se antrenează cu prima echipă. Eu sper să fie nevoie de el, să și joace și să fie util. Și eu am încredere în el. La vară i se termină contractul, o să îi dăm o funcție administrativă la club“, a declarat Iuliu Mureşan, conform fanatik.ro.
