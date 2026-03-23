Ce se întâmplă cu Dennis Politic la Hermannstadt, după ce a ratat ultimul meci: “Fără probleme”

Oficialii lui Hermannstadt au oferit declaraţii despre Dennis Politic (25 de ani). Mijlocaşul împrumutat de FCSB la formaţia din Sibiu a ratat ultimul meci din cauza unei accidentări.
Dorinel Munteanu nu s-a putut baza pe Dennis Politic la duelul cu Botoşani, din a doua etapă de play-out. Sibienii au dat recital şi s-au impus categoric, scor 3-0.
Ce se întâmplă cu Dennis Politic la Hermannstadt
Claudiu Rotar a dezvăluit că Dennis Politic va reveni pe teren la Hermannstadt după pauza internaţională datorată meciurilor echipelor naţionale. Oficialul lui Hermannstadt l-a lăudat pe mijlocaşul împrumutat de la FCSB, fiind convins că acesta îi va ajuta pe sibieni în lupta pentru evitarea retrogradării.
“Dennis Politic a fost accidentat, din păcate. O să revină după pauza competițională, va fi apt. Fără probleme. Este un fotbalist foarte talentat și pe noi o să ne ajute foarte mult, o să vedeți. Doar să fie disponibil”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.
De asemenea, Claudiu Rotar a transmis că Dennis Politic nu va evolua în meciul cu FCSB, din play-out. Hermannstadt se va duela cu formaţia roş-albastră în ultima etapă.
“FCSB o să joace pentru primul loc, ca să prindă cupele europene. Vor fi meciuri disputate cu noi. (n.r. dacă Dennis Politic poate juca împotriva FCSB-ului) Acum nu știu să vă spun detalii din contract, dar cred că nu va juca. Noi când dăm jucători împrumut, punem această clauză. Nu e normal să joace împotriva cluburilor de care aparțin.
Poate se întâmplă să greșească și apoi apar discuții. Așa că mai bine evităm. Este doar un meci. Indiferent dacă scrie sau nu în contract, nu îl lăsăm pe Politic să joace. Mai bine stăm departe de aceste lucruri”, a mai spus finanţatorul de la Hermannstadt.
Dennis Politic a fost împrumutat în iarnă de FCSB la Hermannstadt. În cele opt meciuri bifate sub comanda lui Dorinel Munteanu, mijlocaşul a reuşit să ofere o pasă decisivă.
- Primul răspuns primit de Dinamo din partea CCA, în privinţa lui Istvan Kovacs: “Nu au considerat un caz excepţional”
- Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi
- Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
- Mihai Stoica: “Trei-patru jucători trebuie să vină”. Când se fac transferurile
- Andrei Nicolescu critică o legendă a lui Dinamo: “Nu este o prezență pozitivă pentru club”