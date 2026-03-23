Ce se întâmplă cu Dennis Politic la Hermannstadt, după ce a ratat ultimul meci: “Fără probleme”

Oficialii lui Hermannstadt au oferit declaraţii despre Dennis Politic (25 de ani). Mijlocaşul împrumutat de FCSB la formaţia din Sibiu a ratat ultimul meci din cauza unei accidentări.

Dorinel Munteanu nu s-a putut baza pe Dennis Politic la duelul cu Botoşani, din a doua etapă de play-out. Sibienii au dat recital şi s-au impus categoric, scor 3-0.

Ce se întâmplă cu Dennis Politic la Hermannstadt

Claudiu Rotar a dezvăluit că Dennis Politic va reveni pe teren la Hermannstadt după pauza internaţională datorată meciurilor echipelor naţionale. Oficialul lui Hermannstadt l-a lăudat pe mijlocaşul împrumutat de la FCSB, fiind convins că acesta îi va ajuta pe sibieni în lupta pentru evitarea retrogradării.

“Dennis Politic a fost accidentat, din păcate. O să revină după pauza competițională, va fi apt. Fără probleme. Este un fotbalist foarte talentat și pe noi o să ne ajute foarte mult, o să vedeți. Doar să fie disponibil”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

De asemenea, Claudiu Rotar a transmis că Dennis Politic nu va evolua în meciul cu FCSB, din play-out. Hermannstadt se va duela cu formaţia roş-albastră în ultima etapă.