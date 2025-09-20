Ce se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! "Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii" - Antena Sport

Octavian Popescu nu mai este de ceva vreme un titular de drept la FCSB. Situaţia celui pe care Gigi Becali visa să ia zeci de milioane de euro este ingrată, mai ales că nu a avut parte de oferte pentru a-şi relansa cariera la alt club.
Ajuns la 22 de ani, Tavi nu mai e eligibil nici pentru regula U21, iar Gigi Becali a susţinut în mai multe rânduri că evoluţiile sale slabe au legătură şi cu anumite probleme pe care le-ar avea în viaţa personală. Ioan Andone susţine însă că atacantul cotat la 1.4 milioane de euro îşi va reveni la FCSB.
Ioan Andone a analizat situaţia lui Tavi Popescu la FCSB
“Nu trebuie să schimbe echipa, cu el trebuie vorbit, pentru că are calitate, a deovedit-o acum doi ani. Totul e de perioadă, pubertatea asta, a trecut după, de cap, să ducă să discute cu antrenorul, să vadă care sunt soluţiile.
Accidentat în ultima perioadă, să ştii că o să revină, are tehnica asta bună de tot”, a spus Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Tavi Popescu a adunat 11 meciuri în acest sezon şi nu a marcat niciun gol. E motivul pentru care şi Giovanni Becali a anunţat că va avea o întâlnire cu el şi cu vărul Gigi Becali.
“Voi avea o întâlnire cu el (n.r. – Tavi Popescu) și Gigi Becali și o să încercăm să îi explicăm că timpul trece. Apa curge, pietrele rămân și el trebuie să își rezolve problemele din viața privată.
Eu cred că e fotbalist, își va reveni. A plecat de la 2.000 de euro, la 4-6-8-10, la mașină de 50.000, la apartament. Cât să îi mai dea Gigi? Vom încerca să îi băgăm mințile în cap. Din păcate, generațiile astea din ultimii ani vor doar să ia. Ce oferă în schimb? Banii vin fără să îți dai seama”, a declarat Giovanni Becali, la fanatik.ro.
Tavi Popescu a marcat 24 de goluri în Liga 1, în cele 161 de meciuri adunate. El şi-a trecut în cont şi 23 de pase decisive.
