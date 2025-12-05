Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 16:59

Hermannstadt a anunțat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, după mai bine de patru ani în care tehnicianul român a condus gruparea sibiană. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui înlocuitor, iar cel mai sonor nume este cel al lui Adrian Mutu.

Unul dintre acționarii lui Hermannstadt a vorbit despre tratativele pe care aceștia le poartă cu trei antrenori și a confirmat că o decizie va fi luată în curând.

Adrian Mutu, unul dintre antrenorii de pe lista lui Hermannstadt

Rămas liber de contract din luna martie, după despărțirea de Petrolul Ploiești, Adrian Mutu este în căutarea unui nou angajament. Hermannstadt poate fi o viitoare destinație pentru „Briliant”, după ce sibienii au încheiat socotelile cu Marius Măldărășanu.

Conducerea clubului din Liga 1 a confirmat discuțiile cu Adrian Mutu, dar a subliniat că alți doi antrenori sunt, de asemenea, doriți să antreneze gruparea din prima ligă.

„Unul vi-l dau, mai departe nu vă spun. Daniel Niculae ține legătura cu el. Sunt discuții cu toți 3. Mai sunt doi în afară de Mutu, toți români și toți tineri. Până în 50 de ani. N-am luat legătura cu Ciobotariu, a fost la noi, îl cunoaștem. Toți au licență PRO. Până luni decidem.

Suntem aproape de unul. Primul obiectiv e salvarea de la retrogradare. La antrenori trebuie să le pui”, a declarat Claudiu Rotar, potrivit digisport.ro.

Daniel Oprița, în discuții cu Hermannstadt

Cu o clauză de reziliere de 50.000 de euro, Daniel Oprița este gata și el să facă pasul către o echipă de primă ligă, după mai mulți ani în care a stat pe banca celor de la Steaua, echipă „blocată” în Liga 2.

Tehnicianul român se află și într-un conflict cu oficialii clubului roș-albastru, după ce Andrei Cian a transmis că nu îi va da drumul lui Oprița la o altă echipă.

