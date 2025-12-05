Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB înainte de derby: "Toată lumea se aşteaptă ca ei să joace bine" - Antena Sport

Zeljko Kopic a prefaţat derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida “de foc” de pe Arena Naţională se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
La conferinţa de presă, Zeljko Kopic a fost întrebat ce jucători de la FCSB i-au atras atenţia. Antrenorul lui Dinamo i-a remarcat pe Florin Tănase, Adrian Şut şi pe Darius Olaru, toţi jucători de bază la formaţia campioană.
Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB
Nu este pentru prima dată când Zeljko Kopic îl remarcă pe Florin Tănase, antrenorul “câinilor” lăudându-l şi în trecut pe decarul de la FCSB. Tehnicianul croat a transmis că toată lumea se aşteaptă ca ei să iasă în evidenţă în timpul partidelor.
“Am mai spus în trecut că-mi place Tănase, modul lui de a juca. Nu e singurul, și Olaru e bun, Șut. Au calitate, toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine. Noi ne gândim însă doar la treaba noastră.
Fotbalul e sportul care produce multe opinii. De asta e interesant. La cum jucăm, cred că suntem o echipă bună, puternică, cu talent pur. Suntem fizic și mental bine. Avem lucruri la care putem lucra, sigur”, a declarat Zeljko Kopic, înainte de FCSB – Dinamo.
Dinamo ocupă locul trei în Liga 1, înaintea derby-ului cu FCSB, “câinii” având 34 de puncte. De cealaltă parte, campioana are nevoie de un succes în partida de sâmbătă pentru a se apropia de locurile de play-off, fiind în prezent pe locul nouă, cu 24 de puncte.
