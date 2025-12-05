Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB înainte de derby: "Toată lumea se aşteaptă ca ei să joace bine" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB înainte de derby: “Toată lumea se aşteaptă ca ei să joace bine”

Viviana Moraru Publicat: 5 decembrie 2025, 16:38

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Zeljko Kopic a prefaţat derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida “de foc” de pe Arena Naţională se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

La conferinţa de presă, Zeljko Kopic a fost întrebat ce jucători de la FCSB i-au atras atenţia. Antrenorul lui Dinamo i-a remarcat pe Florin Tănase, Adrian Şut şi pe Darius Olaru, toţi jucători de bază la formaţia campioană.

Nu este pentru prima dată când Zeljko Kopic îl remarcă pe Florin Tănase, antrenorul “câinilor” lăudându-l şi în trecut pe decarul de la FCSB. Tehnicianul croat a transmis că toată lumea se aşteaptă ca ei să iasă în evidenţă în timpul partidelor.

“Am mai spus în trecut că-mi place Tănase, modul lui de a juca. Nu e singurul, și Olaru e bun, Șut. Au calitate, toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine. Noi ne gândim însă doar la treaba noastră.

Fotbalul e sportul care produce multe opinii. De asta e interesant. La cum jucăm, cred că suntem o echipă bună, puternică, cu talent pur. Suntem fizic și mental bine. Avem lucruri la care putem lucra, sigur”, a declarat Zeljko Kopic, înainte de FCSB – Dinamo.

Dinamo ocupă locul trei în Liga 1, înaintea derby-ului cu FCSB, “câinii” având 34 de puncte. De cealaltă parte, campioana are nevoie de un succes în partida de sâmbătă pentru a se apropia de locurile de play-off, fiind în prezent pe locul nouă, cu 24 de puncte.

