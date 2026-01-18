"Cel mai bun transfer". Cristi Săpunaru, verdict după ce a aflat ce mutare bombă pregăteşte Rapid - Antena Sport

Cristi Săpunaru a oferit o reacţie fermă despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Internaţionalul român de 26 de ani este la un pas să semneze cu formaţia din Giuleşti.

Moruţan a ajuns deja la o înţelegere cu oficialii de la Rapid şi este aşteptat să semneze contractul zilele următoare, pentru a se alătura antrenamentelor conduse de Costel Gâlcă.

Cristi Săpunaru, verdict despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid

Cristi Săpunaru a declarat că Rapid va face “cel mai bun transfer”, fiind convins că Olimpiu Moruţan îi va ajuta enorm pe giuleşteni.

“Moruțan e un număr 10. Dacă Rapid reușește să-l aducă, ar fi cel mai bun transfer. Vorbim de Rapid. E un jucător care ar putea ajuta extrem de mult, mai ales pe faza ofensivă. Ar fi o soluție perfectă pentru ceea ce vrea să joace Rapidul. Îl văd în centru, are viziune”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după Rapid – Metaloglobus 1-0.

Olimpiu Moruţan, cotat la suma de două milioane de euro, se va întoarce astfel în Liga 1 după patru ani şi jumătate. Internaţionalul român, care a adunat 17 selecţii la echipa naţională, a evoluat la FCSB în perioada iulie 2018 – august 2021.