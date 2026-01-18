"Cel mai bun transfer". Cristi Săpunaru, verdict după ce a aflat ce mutare bombă pregăteşte Rapid - Antena Sport

Cristi Săpunaru a oferit o reacţie fermă despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Internaţionalul român de 26 de ani este la un pas să semneze cu formaţia din Giuleşti.
Moruţan a ajuns deja la o înţelegere cu oficialii de la Rapid şi este aşteptat să semneze contractul zilele următoare, pentru a se alătura antrenamentelor conduse de Costel Gâlcă.
Cristi Săpunaru, verdict despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid
Cristi Săpunaru a declarat că Rapid va face “cel mai bun transfer”, fiind convins că Olimpiu Moruţan îi va ajuta enorm pe giuleşteni.
“Moruțan e un număr 10. Dacă Rapid reușește să-l aducă, ar fi cel mai bun transfer. Vorbim de Rapid. E un jucător care ar putea ajuta extrem de mult, mai ales pe faza ofensivă. Ar fi o soluție perfectă pentru ceea ce vrea să joace Rapidul. Îl văd în centru, are viziune”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după Rapid – Metaloglobus 1-0.
Olimpiu Moruţan, cotat la suma de două milioane de euro, se va întoarce astfel în Liga 1 după patru ani şi jumătate. Internaţionalul român, care a adunat 17 selecţii la echipa naţională, a evoluat la FCSB în perioada iulie 2018 – august 2021.
Victor Angelescu a confirmat transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid
Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Președintele giuleștenilor a confirmat faptul că echipa e la un pas să bată palma cu internaționalul român.
„(n.r. – Vine Moruţan?) Eu aşa cred. (n.r. – Sunteţi aproape înţeleşi?) Da, nu e încă terminat, dar e un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Cred că, dacă ajunge la Rapid, este clubul potrivit pentru el.
Poate să joace număr 10, bandă dreaptă, bandă stângă, dar, până la urmă, este un jucător care a jucat mult timp număr 10, inter şi bandă dreaptă. Noi vorbim de ceva timp, cred că de două săptămâni şi jumătate. L-am dorit şi îl dorim în continuare. Sper ca săptămâna viitoare să definitivăm”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
- Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a “şocat”
- Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală
- Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
- “A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026
- Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun”