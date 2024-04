CFR Cluj - FCSB LIVE TEXT (21:00). Oaspeţii, atac furibung asupra titlului din Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Reclamă

CFR Cluj – FCSB LIVE TEXT (21:00). Dan Petrescu, aproape de revenire

CFR Cluj speră că o victorie cu FCSB să îl convingă pe Dan Petrescu să revină în Gruia. „Bursucul” a ajuns în România şi a recunoscut că a avut o discuţie deja cu patronul Neluţu Varga.

„E bine când se vorbeşte de tine. Nu sunt robot, să mă duc direct la o echipă în momentul ăsta. Am nevoie de puţină pauză şi e normal. Nu prea am mai văzut meciuri din România, nu prea mai ştiu ce e aici, decât rezultatele. Nu am mai urmărit niciun meci, că nu am avut unde.

Vă daţi seama, acolo au fost cele mai mari succese ale mele şi e normal să se speculeze aşa. Nu m-a sunat nimeni până acum, decât patronul de la CFR. Dar nu numai acum. Pentru că avem o relaţie foarte bună. M-a întrebat ce fac, nu m-a întrebat dacă vin, am zis ‘Vin în ţară şi vorbim’, a spus Petrescu, la revenirea în ţară.

Absențe importante la FCSB pentru derby-ul cu CFR Cluj

Sunt absențe importante la FCSB pentru derby-ul cu CFR Cluj. Antrenorul roș-albaștrilor, Elias Charalambous, a vorbit despre problemele de lot înainte de meciul din Gruia.

În cadrul conferinței de presă, Elias Charalambous a anunțat faptul că FCSB nu se va putea baza pe Alexandru Băluță, Ovidiu Popescu, Ionuț Panțîru și Luis Phelipe, pentru partida cu fosta campioană a României.

„Băluță nu va juca mâine, nu este la 100%. La fel Ovidiu Popescu, Panțîru și Luis Phelipe, ei nu vor juca”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă. CFR Cluj – FCSB | Echipele probabile CFR Cluj (4-3-3): Sava – Manea, Boben, Ilie, Camora – Muhar, Keita, Avounou – Deac, Bîrligea, Condiu

Sava – Manea, Boben, Ilie, Camora – Muhar, Keita, Avounou – Deac, Bîrligea, Condiu FCSB (4-3-3): Târnovanu – Creţu, Nghezana, Chiricheş, Radunovic – Lixandru, Şut, Olaru – Radaslavescu, Miculescu, Coman

