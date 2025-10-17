Îl cedează CFR pe Louis Munteanu la FCSB? Patronul campioanei pregătește un nou asalt la iarnă - Antena Sport

Louis Munteanu este monitorizat de mai multe cluburi din Europa, iar situația sa rămâne în continuare una incertă. Gigi Becali a înaintat mai multe oferte pentru atacantul în vârstă de 23 de ani, dar acesta s-a lovit de refuzul lui Neluțu Varga.
Rămasă și în afara cupelor europene, gruparea din Gruia are nevoie de bani pentru a se redresa, după pierderile mari suferite în sezoanele precedente. Din acest motiv, patronul FCSB încearcă o nouă lovitură.
Louis Munteanu, principala prioritate a lui Gigi Becali la iarnă
La începutul acestui sezon, Neluțu Varga vorbea de mai multe oferte pentru Louis Munteanu, din Franța și Spania. Nimic nu s-a concretizat în perioada de transferuri din vară, iar golgheterul ardelenilor din sezonul trecut a intrat în conflict cu cei din conducere.
CFR Cluj are în prezent datorii destul de mari, iar o plecare a fotbalistului de 23 de ani ar putea aduce o sumă consistentă în conturile clubului. La ora actuală, singurul dispus să oferteze în continuare pentru Munteanu este Gigi Becali.
Patronul campioanei României a propus patru milioane de euro în schimbul acestuia, însă cei de la gsp.ro scriu că finanțatorul roș-albaștrilor ar putea urca la cinci milioane, în încercarea de a-l transfera în iarnă.
- 5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu
- 27 de goluri a marcat acesta în 56 de apariții pentru CFR Cluj
