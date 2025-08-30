"Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu". Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB - Antena Sport

Elias Charalambous a recunoscut că aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB. Antrenorul cipriot a declarat că nu s-ar opune venirii lui Louis Munteanu la formaţia campioană, în acest final de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous a prefaţat derby-ul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

Elias Charalambous a fost întrebat de eventualul transfer al lui Louis Munteanu, ţinând cont de oferta de patru milioane de euro făcută de Gigi Becali. Acesta a transmis că şi-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul român.

Totodată, tehnicianul cipriot al campioanei a subliniat că şi CFR Cluj, la fel ca FCSB, a avut un start extrem de modest de sezon în campionat.

“Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.