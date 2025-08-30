Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu". Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

“Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

Publicat: 30 august 2025, 14:09

Comentarii
Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

FOTO: AntenaSport

Elias Charalambous a recunoscut că aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB. Antrenorul cipriot a declarat că nu s-ar opune venirii lui Louis Munteanu la formaţia campioană, în acest final de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous a prefaţat derby-ul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

Elias Charalambous a fost întrebat de eventualul transfer al lui Louis Munteanu, ţinând cont de oferta de patru milioane de euro făcută de Gigi Becali. Acesta a transmis că şi-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul român.

Totodată, tehnicianul cipriot al campioanei a subliniat că şi CFR Cluj, la fel ca FCSB, a avut un start extrem de modest de sezon în campionat.

“Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Reclamă
Reclamă

Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile.

CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru a-l cumpăra pe Louis Munteanu pentru 4 milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB a dezvăluit că CFR îl deţine de fapt în co-proprietate pe atacantul de 23 de ani cu impresarul Pietro Chiodi, 50-50%.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Reclamă

“Am vorbit cu tati ieri. `Să nu te superi`, i-am spus. Mi-a zis `că nu mă supăr pe tine, dar e prea puţin`. Eu aşa pot să dau, în România sunt bani mulţi 4 milioane de euro. Era îndoit, “tati”, `vreau 12 milioane de euro`. Îl are jumate – jumate cu Petr Chiodi. E băiat deştept. Să nu se supere “tati” de lucrurile astea, bravo lui! Mi-a luat mie faţa cu asta.

A fost băiat deştept. Îl mai las pe `tati` puţin că e supărat. El are cinci puncte ca şi mine şi are un meci în plus, eu sunt mai rău decât eu. Se întâmplă lucruri pe care nu le poţi explica. Ştii ce i-am spus? Tot eu cu tine ne batem la campionat. N-am vrut să spun asta să nu se supere Mirel. Mi-a spus “aşa e, `tati`, numai noi doi suntem”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
14:41
Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile
14:35
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Chelsea – Leeds se joacă ACUM. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş” al rundei
14:19
Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă
13:32
Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari
13:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY (15:45). Norris, cel mai rapid în antrenamente
13:08
Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există”
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”