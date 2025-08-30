"Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu". Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB - Antena Sport

Elias Charalambous a recunoscut că aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB. Antrenorul cipriot a declarat că nu s-ar opune venirii lui Louis Munteanu la formaţia campioană, în acest final de mercato.
Elias Charalambous a prefaţat derby-ul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB
Elias Charalambous a fost întrebat de eventualul transfer al lui Louis Munteanu, ţinând cont de oferta de patru milioane de euro făcută de Gigi Becali. Acesta a transmis că şi-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul român.
Totodată, tehnicianul cipriot al campioanei a subliniat că şi CFR Cluj, la fel ca FCSB, a avut un start extrem de modest de sezon în campionat.
“Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.
Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile.
CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.
Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru transferul lui Louis Munteanu
Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru a-l cumpăra pe Louis Munteanu pentru 4 milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB a dezvăluit că CFR îl deţine de fapt în co-proprietate pe atacantul de 23 de ani cu impresarul Pietro Chiodi, 50-50%.