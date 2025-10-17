Risc termin la Marele Premiu al Statelor Unite - Antena Sport

Forul de conducere al Formulei 1 a declarat risc termic pentru a doua cursă consecutivă, la Marele Premiu al Statelor Unite, care se va desfăşura la Austin, în Universul Antena.
Directorul cursei, Rui Marques, a precizat într-un comunicat trimis echipelor că, potrivit prognozei oficiale, indicele de căldură va depăşi 31 de grade Celsius la un moment dat în timpul sprintului de sâmbătă sau al Marelui Premiu de duminică.
Risc termin la Marele Premiu al Statelor Unite
Regulamentul a fost invocat pentru prima dată la Marele Premiu de la Singapore din această lună, din cauza temperaturilor şi umidităţii ridicate.
Regulamentul a fost introdus după ce piloţii au suferit de epuizare în timpul Marelui Premiu al Qatarului din 2023 şi prevede că piloţii pot purta fie o vestă de răcire, care circulă lichid rece prin tuburi pentru a menţine temperatura corpului, fie pot adăuga balast suplimentar la maşinile lor.
Vestele vor deveni obligatorii în condiţii de temperaturi ridicate începând cu sezonul viitor, dar nu sunt apreciate de toată lumea, unii piloţi preferând să nu le folosească.
„Nu am folosit vesta. Nici nu intenţionez să o folosesc, deoarece consider că aceasta trebuie să fie o alegere a pilotului”, a declarat Max Verstappen, cvadruplu campion mondial al echipei Red Bull, în Singapore.
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite
Vineri:
- Antrenament – 20:30 (AntenaPLAY)
- Calificări sprint – 00:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Cursa de sprint – 20:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
- Calificări – 00:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa – 22:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
