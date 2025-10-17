Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul Dinamo - Rapid! Anunţul "câinilor" - Antena Sport

Derby-ul Dinamo – Rapid s-ar putea disputa cu casa închisă. Conducerea lui Dinamo a decis să deschidă şi inelul 3 al Arenei Naţionale la derby-ul Dinamo – Rapid. Momentan acesta a fost deschis, treptat, pe sectoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Peste 20.000 de suporteri dinamovişti şi-au achiziţionat bilete, până acum, la derby-ul cu Rapid. Giuleştenii vor avea şi ei 7.000 de suporteri în tribunele Arenei Naţionale. Dinamo a anunţat pe Facebook că s-au vândut deja aproape 30.000 de bilete la derby-ul de duminică.

Dinamo a vândut aproape 30.000 de bilete la derby-ul cu Rapid

“Ritmul crește. Stadionul se umple. Duminică e aproape. Tu ești pregătit?

Până acum sunt aproape 30.000 de bilete deja vândute și un stadion care începe să prindă culoare. 🔴⚪️

Mai sunt 15.000 până umplem tot, iar tu poți să-ți iei bilet atât de la stadion, cât și online”, au transmis reprezentanţii clubului Dinamo, pe Facebook.