Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: "Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!" - Antena Sport

Gigi Becali a avut şi el o reacţie imediat în scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, pornit chiar de la nişte declaraţii făcute de patronul de la FCSB, care anunţase că Il Luce s-a sunat pentru a-i ura succes înainte de duelul cu Universitatea Craiova.
Mirel Rădoi a luat foc la conferinţa de presă de vineri şi l-a criticat dur pe Mircea Lucescu. Selecţionerul a reacţionat imediat, iar acum a venit rândul lui Becali să intervină.
Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu
“Omul mi-a spus: <<Domnule, îți țin pumnii, pentru că ai nevoie>>. Deci a zis: <<Bă Gigi, îți țin pumnii pentru că ai nevoie acum>>, dar nu a spus <<împotriva Craiovei>>. M-a susținut, adică <<îți țin pumnii>>.
Poți să spui oricui că îi ții pumnii, și dușman dacă e îi spui <<succes>>, așa din curtoazie poți să îi spui. Ai înțeles nuanța? Deci Lucescu nu a zis: <<Domnule, vreau să o bați pe Craiova!>>. A zis: <<Vreau să ai succes pentru că ai nevoie tu acum, că e un moment în care ai foarte mare nevoie>>.
M-ai înțeles? Nu conta că jucam cu Craiova, cu Real Madrid sau cu oricine. El a vrut să mă susțină că aveam nevoie eu, nu conta cine era adversarul. Dacă e, Mirel înțelege asta, dacă nu, eu nu mă cert cu finul meu pentru fotbal. E treaba lui.
Nu mă cert! Lucescu a făcut abstracție de cine joacă. Și el (n.r. Mirel Rădoi) trebuie să înțeleagă. Și toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu nu mă cert cu finul meu, e problema lui. E și el tânăr, e mai mânios, după aia e băiat bun.
Îi trece lui după aia. Hai să-ți spun un lucru. Eu cu finul meu nu mă cert. Sfat pot să îi dau. Îi dau sfat: vezi-ți de curtea ta, de căciula ta, de treburile tale, de lucrul tău, de ce e al tău. Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!
Adică îi dau sfat, dar nu mă cert cu el. Pentru că el începe să se erijeze într-un fel de atotștiutor și ne dă sfaturi nouă. Nu poate el să ne dea sfaturi nouă, că e încă copil. Trebuie să mai crească, să mai aibă puțin păr alb în cap, după aia o să poată să dea. Deocamdată nu poate”, a spus Gigi Becali, pentru iamsport.ro.
