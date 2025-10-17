Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: "Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!" - Antena Sport

Gigi Becali a avut şi el o reacţie imediat în scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, pornit chiar de la nişte declaraţii făcute de patronul de la FCSB, care anunţase că Il Luce s-a sunat pentru a-i ura succes înainte de duelul cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a luat foc la conferinţa de presă de vineri şi l-a criticat dur pe Mircea Lucescu. Selecţionerul a reacţionat imediat, iar acum a venit rândul lui Becali să intervină.

Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu

“Omul mi-a spus: <<Domnule, îți țin pumnii, pentru că ai nevoie>>. Deci a zis: <<Bă Gigi, îți țin pumnii pentru că ai nevoie acum>>, dar nu a spus <<împotriva Craiovei>>. M-a susținut, adică <<îți țin pumnii>>.

Poți să spui oricui că îi ții pumnii, și dușman dacă e îi spui <<succes>>, așa din curtoazie poți să îi spui. Ai înțeles nuanța? Deci Lucescu nu a zis: <<Domnule, vreau să o bați pe Craiova!>>. A zis: <<Vreau să ai succes pentru că ai nevoie tu acum, că e un moment în care ai foarte mare nevoie>>.

M-ai înțeles? Nu conta că jucam cu Craiova, cu Real Madrid sau cu oricine. El a vrut să mă susțină că aveam nevoie eu, nu conta cine era adversarul. Dacă e, Mirel înțelege asta, dacă nu, eu nu mă cert cu finul meu pentru fotbal. E treaba lui.