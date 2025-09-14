Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: "Sper să câștige!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: “Sper să câștige!”

Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: “Sper să câștige!”

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 11:39

Comentarii
Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: Sper să câștige!

Antena Sport

Ciprian Marica și-a numit favorita în lupta pentru titlu. Acționarul minoritar de la Farul Constanța a uimit pe toată lumea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marica a recunoscut că își dorește ca Universitatea Craivoa să câștige titlul de campioană. Declarația este una surprinzătoare, având în vedere că a venit înaintea meciului dintre oltenii lui Mirel Rădoi și Farul Constanța.

Ciprian Marica și-a numit favorita în lupta pentru titlu și a uimit pe toată lumea

„Duminică ne așteaptă și la fotbal un derby, Universitatea Craiova – Farul Constanța, unde trebuie să câștige cine e mai bună. E clar că nu e cea mai bună perioadă a noastră. Am reușit să câștigăm în Cupă, am câștigat și acasă și sunt două meciuri care ne dau încredere, însă vom avea un meci infernal la Craiova. Mă aștept să fie stadionul aproape plin, iar cu artmofera pe care o creați… Sperăm ca jucătorii noștri să facă față.

La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performață, iar acest oraș și împrejurimile respiră sport și în mod deosebit fotbal. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Să fie doar o iluzie ceea ce simt eu, că o să câștige campionatul? Rămâne de văzut. Văd că ambiția este la cote maxime, că se face performanță și că lucrurile sunt seriose. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova”, a spus Ciprian Marica.

Înaintea duelului din etapa a 9-a, Universitatea Craiova este liderul Ligii 1, cu 20 de puncte, la o lungime peste ocupanta locului 2, Rapid. În cazul unei victorii, oltenii se vor distanța la 4 puncte de giuleșteni.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Observator
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă
Fanatik.ro
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă
13:40
Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: “Mă unge pe suflet”. Cum a fost “luat la țintă” patronul de la FCSB
13:33
Un dublu campion al României, aproape de a semna în Liga a 3-a!
13:16
Josue Homawoo a vorbit în premieră despre clipele de panică din Belgia. Mesaj pentru suporterii lui Dinamo
12:53
“Când vă întoarceți la națională?” Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu
12:46
Gică Hagi a vorbit despre debutul lui Ianis la Alanyaspor. Avertismentul “Regelui” pentru fiul său
12:26
Andrea Mandorlini, criticat după nici o lună de când a preluat-o pe CFR: “L-au adus ca să caute altceva”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România