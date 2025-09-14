Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: "Sper să câștige!" - Antena Sport

Ciprian Marica și-a numit favorita în lupta pentru titlu. Acționarul minoritar de la Farul Constanța a uimit pe toată lumea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marica a recunoscut că își dorește ca Universitatea Craivoa să câștige titlul de campioană. Declarația este una surprinzătoare, având în vedere că a venit înaintea meciului dintre oltenii lui Mirel Rădoi și Farul Constanța.

Ciprian Marica și-a numit favorita în lupta pentru titlu și a uimit pe toată lumea

„Duminică ne așteaptă și la fotbal un derby, Universitatea Craiova – Farul Constanța, unde trebuie să câștige cine e mai bună. E clar că nu e cea mai bună perioadă a noastră. Am reușit să câștigăm în Cupă, am câștigat și acasă și sunt două meciuri care ne dau încredere, însă vom avea un meci infernal la Craiova. Mă aștept să fie stadionul aproape plin, iar cu artmofera pe care o creați… Sperăm ca jucătorii noștri să facă față.

La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performață, iar acest oraș și împrejurimile respiră sport și în mod deosebit fotbal. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Să fie doar o iluzie ceea ce simt eu, că o să câștige campionatul? Rămâne de văzut. Văd că ambiția este la cote maxime, că se face performanță și că lucrurile sunt seriose. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova”, a spus Ciprian Marica.

Înaintea duelului din etapa a 9-a, Universitatea Craiova este liderul Ligii 1, cu 20 de puncte, la o lungime peste ocupanta locului 2, Rapid. În cazul unei victorii, oltenii se vor distanța la 4 puncte de giuleșteni.