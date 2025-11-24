Claudiu Petrila, criticat dur de un fost atacant al Rapidului după meciul cu CFR: "De ce să fii nemulțumit?" - Antena Sport

Închide meniul
Claudiu Petrila, criticat dur de un fost atacant al Rapidului după meciul cu CFR: “De ce să fii nemulțumit?”

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 10:09

Claudiu Petrila, în timpul meciului dintre Rapid și CFR / Sport Pictures

Claudiu Petrila a avut o prestație “ștearsă” în duelul Rapidului contra CFR-ului, însă jucătorul lui Costel Gâlcă s-a arătat nemulțumit în momentul în care a fost schimbat în minutul 75. Imaginile respective au fost văzute de Ovidiu Herea, fostul atacant al giuleștenilor, care nu a ezitat să îl “taxeze” pe fotbalistul alb-vișiniilor.

Rapid a suferit duminică cel mai dur eșec din acest sezon chiar în fața echipei antrenate de Daniel Pancu, CFR Cluj. În partida încheiată cu scorul de 3-0 pentru ardeleni, scorul putea fi deschis de Claudiu Petrila, care a săltat o minge peste Hindrich când a scăpat singur cu portarul, dar Sinyan a scos balonul chiar din fața porții goale.

Ovidiu Herea l-a “taxat” pe Claudiu Petrila după CFR – Rapid 3-0

În afară de faza respectivă, jucătorul de bandă al lui Gâlcă nu a ieșit în evidență, motiv pentru care antrenorul alb-vișiniilor l-a schimbat în minutul 75 și l-a introdus pe Jakub Hromada în locul său. Petrila nu a fost deloc mulțumit de decizia propriului tehnician, murmurând critic când a văzut că trebuie să iasă de pe teren.

Gestul rapidistului a fost analizat într-o emisiune de după meci chiar de un fost jucător al giuleștenilor, Ovidiu Herea. Fostul atacant crede că Petrila trebuia să fie nemulțumit doar dacă ar fi jucat bine, în niciun caz cum a făcut-o în Gruia.

A arătat foarte puţin la calitatea pe care o are. În a doua repriză, nimic. Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit? Trebuie să fii nemulţumit atunci când joci bine.

Şi convocarea la echipa naţională… nu a arătat foarte multe în ultimul timp. Poate a fost pentru moralul lui, dar evoluţiile nu sunt cele la care să te aştepţi de la Petrila. Te aştepţi la Petrila să gestioneze altfel situaţiile astea“, a spus fostul jucător al giuleștenilor, potrivit primasport.ro.

