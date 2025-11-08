Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: "Am fost surprins"! Ce a spus de meciul cu Bosnia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: “Am fost surprins”! Ce a spus de meciul cu Bosnia

Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: “Am fost surprins”! Ce a spus de meciul cu Bosnia

Bogdan Stănescu Publicat: 8 noiembrie 2025, 23:38

Comentarii
Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: Am fost surprins! Ce a spus de meciul cu Bosnia

Claudiu Petrila - Sport Pictures

Claudiu Petrila (25 de ani) a recunoscut că a fost surprins de convocarea la echipa naţională pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrila a mărturisit că nu a avut cea mai bună perioadă în ultima vreme, dar speră să marcheze mai multe goluri şi să dea mai multe assist-uri.

Claudiu Petrila: “Au fost nişte zile foarte frumoase pentru mine”

“Au fost nişte zile foarte frumoase, cu veşti foarte bune pentru mine. Ieri am fost sunat să mi se spună că sunt chemat (n.r: la naţională), azi am câştigat şi suntem pe primul loc.

În seara asta ne-a interesat să luăm doar punctele, să urcăm pe primul loc. Consider că am controlat meciul, chiar dacă nu am avut foarte multe ocazii.

Am reuşit să marcăm două goluri, suntem pe primul loc, suntem fericiţi.

Reclamă
Reclamă

Ştim că trebuie să ne batem pentru campionat. Este presiune destul de mare în spatele nostru, să luăm un trofeu în acest an. Continuăm să ne bucurăm de fotbal.

(n.r: despre convocarea la naţională) Nu mă aşteptam. Când m-au sunat, am fost surprins. Dar cum am spus, sunt fericit.

(n.r: De ce nu te aşteptai?) Nu ştiu… Nu am fost în cea mai bună perioadă a mea.

Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţiştiSenatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Reclamă

(n.r: Ce înseamnă cea mai bună perioadă?) Cu goluri marcate, pase de gol, driblinguri mai multe.

(n.r: Cum se vede meciul cu Bosnia?) Va fi un meci foarte-foarte greu, trebuie să mergem acolo să câştigăm pentru că e posibil să fie ultima noastră şansă”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro după Rapid – FC Argeş 2-0.

Rapid – FC Argeş 2-0

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.

Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51

Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman

Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe

Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Observator
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
23:59
VIDEOSanta Clara – Sporting 1-2. Campioana a revenit pe primul loc, cu un gol marcat în prelungiri
23:46
Bayern Munchen s-a oprit la 16 victorii consecutive. Campioana Germaniei putea să piardă, dar Kane a salvat-o
23:44
Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri după ce Rapid a urcat pe primul loc
23:27
“A făcut un meci complet” Gâlcă l-a lăudat pe Dobre, după ce căpitanul Rapidului nu a fost convocat la naţională
23:15
Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo
23:13
Alex Dobre a cântat, în direct: “Cine e pe primul loc? Rapidul este!” Subiectul “naţionala” l-a iritat
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 4 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 5 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis 6 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!