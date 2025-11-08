Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: "Am fost surprins"! Ce a spus de meciul cu Bosnia - Antena Sport

Claudiu Petrila (25 de ani) a recunoscut că a fost surprins de convocarea la echipa naţională pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.
Petrila a mărturisit că nu a avut cea mai bună perioadă în ultima vreme, dar speră să marcheze mai multe goluri şi să dea mai multe assist-uri.
Claudiu Petrila: “Au fost nişte zile foarte frumoase pentru mine”
“Au fost nişte zile foarte frumoase, cu veşti foarte bune pentru mine. Ieri am fost sunat să mi se spună că sunt chemat (n.r: la naţională), azi am câştigat şi suntem pe primul loc.
În seara asta ne-a interesat să luăm doar punctele, să urcăm pe primul loc. Consider că am controlat meciul, chiar dacă nu am avut foarte multe ocazii.
Am reuşit să marcăm două goluri, suntem pe primul loc, suntem fericiţi.
Ştim că trebuie să ne batem pentru campionat. Este presiune destul de mare în spatele nostru, să luăm un trofeu în acest an. Continuăm să ne bucurăm de fotbal.
(n.r: despre convocarea la naţională) Nu mă aşteptam. Când m-au sunat, am fost surprins. Dar cum am spus, sunt fericit.
(n.r: De ce nu te aşteptai?) Nu ştiu… Nu am fost în cea mai bună perioadă a mea.
(n.r: Ce înseamnă cea mai bună perioadă?) Cu goluri marcate, pase de gol, driblinguri mai multe.
(n.r: Cum se vede meciul cu Bosnia?) Va fi un meci foarte-foarte greu, trebuie să mergem acolo să câştigăm pentru că e posibil să fie ultima noastră şansă”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro după Rapid – FC Argeş 2-0.
Rapid – FC Argeş 2-0
Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.
Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.
Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă
FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone
Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51
Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman
Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe
Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.
