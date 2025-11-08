Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: "Am fost surprins"! Ce a spus de meciul cu Bosnia - Antena Sport

Claudiu Petrila (25 de ani) a recunoscut că a fost surprins de convocarea la echipa naţională pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

Petrila a mărturisit că nu a avut cea mai bună perioadă în ultima vreme, dar speră să marcheze mai multe goluri şi să dea mai multe assist-uri.

Claudiu Petrila: “Au fost nişte zile foarte frumoase pentru mine”

“Au fost nişte zile foarte frumoase, cu veşti foarte bune pentru mine. Ieri am fost sunat să mi se spună că sunt chemat (n.r: la naţională), azi am câştigat şi suntem pe primul loc.

În seara asta ne-a interesat să luăm doar punctele, să urcăm pe primul loc. Consider că am controlat meciul, chiar dacă nu am avut foarte multe ocazii.

Am reuşit să marcăm două goluri, suntem pe primul loc, suntem fericiţi.