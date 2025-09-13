Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: "Îşi doreşte" - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: “Îşi doreşte”

Publicat: 13 septembrie 2025, 10:02

Lisav Naif Eissat (dreapta), într-un meci cu Rakow din preliminariile Conference League / Profimedia Images

Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaş central israelian, şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României.

Naif Eissat, care are dublă cetăţenie, israeliană şi română, mama sa fiind româncă, evoluează la Maccabi Haifa.

FIFA a anunţat oficial pe site-ul ei schimbarea Federaţiei în cazul lui Lisav Naif Eissat la începutul lunii.

Eissat este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro. A evoluat pentru naţionalele U15, U18, U19 şi U21 ale Israelului. Eissat a fost împrumutat sezonul trecut la Hapoel Hadera. De la revenirea la Maccabi Haifa, a fost titular, evoluând în toate partidele din preliminariile Conference League şi într-un meci din campionat. El s-a accidentat însă la umăr şi va fi din nou disponibil peste o lună.

Din punctul meu de vedere este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg al lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate, nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile.

Dorința e a lui, am vorbit personal cu el, dar e în Israel, nu va fi o misiune foarte ușoară pentru el dacă va accepta să vină la noi. Mai sunt detalii de încheiat, dar din punctul meu de vedere este un jucător de naționala mare”, a declarat Marius Niculae pentru digisport.ro.

Eissat a fost şi în vizorul lui Daniel Pancu pentru naţionala U21 a României. Pancu, ce a părăsit între timp naţionala U21, fiind înlocuit cu Costin Curelea, l-a preferat pe Umit Akdag (21 de ani), şi el jucător cu dublă cetăţenie, română şi turcă.

