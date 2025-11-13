Credit pentru Gino Iorgulescu. Cluburile au decis că poate candida şi la viitoarele alegeri LPF - Antena Sport

Joi, 13 noiembrie, a avut loc Adunarea Generală convocată de LPF, în cadrul căreia s-a discutat modificarea statutului forului, care să îi permită lui Gino Iorgulescu (69 de ani) să candideze pentru al patrulea mandat consecutiv. În urma votului, cluburile au decis să-l lase pe actualul şef al LPF să candideze din nou.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, în cadrul Adunării Generale a LPF, a fost votată eliminarea limitei de mandate la conducerea Ligii. 13 cluburi au votat ”pentru”, în timp ce FC Botoșani și Universitatea Craiova s-au opus. Csikszereda s-a abținut de la vot.

Totodată, s-a hotărât ca orice persoană să poată candida la șefia LPF. Astfel, s-a elimiat propunerea conform căreia cine nu are cinci ani de conducere în Liga 1 nu are dreptul de a candida.

“Dacă au renunțat cei de la LPF la demers (n.r. cel cu 5 ani în funcția de conducător), e clar că nu era ceva normal. Cred că ne-am transmis cam toate cluburile, cel puțin cele importante, viziunea și s-a ținut cont de ea. Nu s-a mai supus la vot, mi se pare o idee bună! S-a votat faptul că Gino Iorgulescu poate să candideze din nou în 2027”, a declarat Victor Angelescu, președinte-acționar la Rapid.

În acest context, Dani Coman poate candida la şefia LPF. Gigi Becali a anunţat recent că a avut o discuţie cu Gino Iorgulescu şi, la propunerea lui, a fost eliminat acest ultim amendament. Prin urmare, Gino a primit credit din nou.