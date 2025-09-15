Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj: "E frustrant! O să am o discuţie cu domnul Varga" - Antena Sport

Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a transmis că va avea o discuţie cu Neluţu Varga, fiind hotărât să se despartă de formaţia clujeană.
CFR Cluj traversează un moment de criză, având doar şapte puncte, după opt meciuri disputate în Liga 1. În ultima rundă, clujenii au remizat cu Metaloglobus, scor 1-1.
Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj
Cristi Balaj a declarat că întreaga situaţie de la CFR Cluj este una “frustantă” pentru el şi vrea să plece de la formaţia clujeană. El a recunoscut că şi-a dorit să rămână alături de Neluţu Varga, însă îi este din ce în ce mai greu să facă asta.
“Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor. M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.
(n.r. Te gândești serios să pleci?) Da, este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.
Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim. Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.
