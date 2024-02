Cristi Manea a spus lucrurilor pe nume după FCU Craiova - CFR Cluj 1-3: „Am rămas cu un gust amar”. Ce a spus despre plecare - Antena Sport

Este foarte greu, dar orice este posibil. Se vor înjumătăţi punctele, ceea ce nouă nu ne-a plăcut în trecut. Am câştigat în penultima etapă cu greu campionatul. Este frumos cu play-off, se echilibrează campionatul”, a spus Cristi Manea, la digisport.ro.

Omar El Kaddouri s-a descătușat după ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj

Adrian Mutu a decis să îl titularizeze pe El Kaddouri în premieră, de la transferul în Gruia. La finalul duelului din Bănie, jucătorul din Maroc a dezvăluit că este fericit pentru că a marcat primul gol în tricoul CFR-ului.

„A fost o perioadă lungă în care nu am jucat, aproape 9 luni. Sunt fericit că am marcat și că am câștigat. Săptămâna trecută am pierdut, astăzi am vrut să câștigăm. E o victorie foarte importantă.

Trebuie să lucrăm la anumite lucruri, suferim în finalul meciurilor. Avem multe ocazii, trebuie să le transformăm. Avem ocazii, trebuie să învățăm să le fructificăm.

Cred că ne putem lupta la titlu. Avem un nou antrenor, abia ce a ajuns, trebuie să ne adaptăm. Cred că avem calitate, dacă ne uităm și la celelalte echipe. Eu sunt optimist.

Am fost nervos când a egalat Craiova. Am terminat bine repriza secundă, știam că putem să mai înscriem. Am simțit și niște crampe, din mai 2023 nu am mai fost titular. Mai am de muncit, sper că la începutul play-off-ului să fiu 100%.

Adrian Mutu este un antrenor bun, îl ascultăm și urmărim ce ne spune.”,a spus El Kaddouri.