Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul - Antena Sport

Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul

Liga 1

Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul

Publicat: 19 septembrie 2025, 22:38

Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul

Hepta

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea din Liga 1. Patronul campioanei nu și-a putut explica eșecul suferit de echipa sa.  

FCSB traversează o criză fără precedent. Campioana a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, având șapte puncte, după zece meciuri jucate.  

Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani 

Gigi Becali a avut o intervenție scurtă în direct la TV. Patronul de la FCSB s-a rezumat a spune faptul că nu are ce să vorbească, după un astfel de meci.  

La scurt timp după, Becali a închis telefonul și i-a îndemnat pe toți, ironic, să se bucure de forma slabă a echipei sale. 

„N-am ce să vorbesc, așa că, scuzați-mă. N-am ce să vorbesc. Nu am ce să vorbesc. Ce rost are? Când o să fim acolo, în play-off, atunci o să vorbesc iar, dacă nu, nu mai vorbesc. 

Acum, nu are rost să vorbesc, nici nu mai știu. Bucurați-vă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 2-1. 

În duelul din Moldova, FCSB a reușit să deschidă scorul prin Daniel Bîrligea, în minutul 36. Atacantul a punctat cu o lovitură de cap din centrarea lui Mamadou Thiam. Andrei Dumiter a reușit să egaleze patru minute mai târziu.

După pauză, Botoșani a preluat conducerea după golul marcat Kovtalyuk, în minutul 68. În prelungirile meciului, atacantul ucrainean a reușit „dubla” și a stabilit astfel scorul final.

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
După eșecul de la Botoșani, FCSB poate ajunge la o distanță de zece puncte față de ultimul loc de play-off. În acest moment, pe locul șase se clasează Unirea Slobozia, cu 14 puncte. Cu același număr de puncte, clasată pe locul șapte, este UTA.

