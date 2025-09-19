Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea din Liga 1. Patronul campioanei nu și-a putut explica eșecul suferit de echipa sa.
FCSB traversează o criză fără precedent. Campioana a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, având șapte puncte, după zece meciuri jucate.
Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani
Gigi Becali a avut o intervenție scurtă în direct la TV. Patronul de la FCSB s-a rezumat a spune faptul că nu are ce să vorbească, după un astfel de meci.
La scurt timp după, Becali a închis telefonul și i-a îndemnat pe toți, ironic, să se bucure de forma slabă a echipei sale.
„N-am ce să vorbesc, așa că, scuzați-mă. N-am ce să vorbesc. Nu am ce să vorbesc. Ce rost are? Când o să fim acolo, în play-off, atunci o să vorbesc iar, dacă nu, nu mai vorbesc.
Acum, nu are rost să vorbesc, nici nu mai știu. Bucurați-vă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 2-1.
În duelul din Moldova, FCSB a reușit să deschidă scorul prin Daniel Bîrligea, în minutul 36. Atacantul a punctat cu o lovitură de cap din centrarea lui Mamadou Thiam. Andrei Dumiter a reușit să egaleze patru minute mai târziu.
După pauză, Botoșani a preluat conducerea după golul marcat Kovtalyuk, în minutul 68. În prelungirile meciului, atacantul ucrainean a reușit „dubla” și a stabilit astfel scorul final.
După eșecul de la Botoșani, FCSB poate ajunge la o distanță de zece puncte față de ultimul loc de play-off. În acest moment, pe locul șase se clasează Unirea Slobozia, cu 14 puncte. Cu același număr de puncte, clasată pe locul șapte, este UTA.
