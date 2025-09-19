Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea din Liga 1. Patronul campioanei nu și-a putut explica eșecul suferit de echipa sa.

FCSB traversează o criză fără precedent. Campioana a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, având șapte puncte, după zece meciuri jucate.

Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani

Gigi Becali a avut o intervenție scurtă în direct la TV. Patronul de la FCSB s-a rezumat a spune faptul că nu are ce să vorbească, după un astfel de meci.

La scurt timp după, Becali a închis telefonul și i-a îndemnat pe toți, ironic, să se bucure de forma slabă a echipei sale.

„N-am ce să vorbesc, așa că, scuzați-mă. N-am ce să vorbesc. Nu am ce să vorbesc. Ce rost are? Când o să fim acolo, în play-off, atunci o să vorbesc iar, dacă nu, nu mai vorbesc.