Cum a reuşit FCSB să ia titlul în Liga 1. Un fost jucător a dat verdictul: "Jos pălăria" - Antena Sport

FCSB şi-a acontat titlul în Liga 1, din punct de vedere matematic, chiar înainte de a juca în această rundă. A profitat de egalul dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, scor 2-2, şi a dat startul petrecerii. Echipa lui Elias Charalambous nu mai poate fi ajunsă.

FCSB este lăudată la scenă deschisă de un fost jucător. Florin Gardoş ştie care au fost atuurile echipe roş albastre în disputa cu rivalele.

Florin Gardoş l-a lăudat pe Vlad Chiricheş

Pentru Florin Gardoş nu este o surpriză că FCSB a câştigat al doilea titlu consecutiv în Liga 1. Acesta a remarcat atuurile echipei lui Elias Charalambous. Nu l-a uitat nici pe fostul său coleg, Vlad Chiricheş cel care a fost reprofilat mijlocaş şi a arătat o formă foarte bună.

Mai mult, Florin Gardoş şi-a amintit de sărbătoarea titlului de pe vremea când era fotbalist. ”M-am așteptat. În timpul sezonului mă gândeam că parcursul european îi va încurca. A fost un sezon excelent. Eu zic că era doar o chestiune de timp. Chiar și după meciul cu Rapid eram destul de sigur că nu se mai poate întâmpla ceva.

A fost printre cele mai frumoase momente din carieră când am câștigat titlul. La primul titlu am devenit matematic în ziua de Paște, parcă în noaptea Învierii. Cumva îmi doream să sărbătoresc, dar e o sărbătoare foarte importantă, mai sobră. Am petrecut la un club din București, dar nu eram 100%.