Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB - Universitatea Craiova 1-0 - Antena Sport

FCSB s-a impus în cel mai important meci al etapei a 12-a din acest sezon. Campioana en-titre a câștigat la limită disputa cu Universitatea Craiova, scor 1-0, jocul fiind decis de reușita lui Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri.

Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a jucat din minutul 58 în inferioritate numerică, după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs, pentru al doilea galben.

Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Remontada campionat”

Imediat după meci, Gigi Becali a repetat obsesiv cuvântul “remontada”.

La câteva zile după eșecul suferit în fața celor de la Young Boys Berna, FCSB a câștigat derby-ul cu Universitatea Craiova, în fața a peste 11.000 de fani prezenți pe Arena Națională din București.

Campioana Ligii 1 și-a arătat încă o dată experiența în meciurile cu miză și a ținut sub control un joc tensionat, în care un penalty executat de Florin Tănase a făcut diferența pe tabelă. Imediat după fluierul final, patronul roș-albaștrilor a tras primele concluzii.