Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB - Universitatea Craiova 1-0 - Antena Sport

Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 22:52

Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Gigi Becali / Hepta.ro

FCSB s-a impus în cel mai important meci al etapei a 12-a din acest sezon. Campioana en-titre a câștigat la limită disputa cu Universitatea Craiova, scor 1-0, jocul fiind decis de reușita lui Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri.

Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a jucat din minutul 58 în inferioritate numerică, după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs, pentru al doilea galben.

Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Remontada campionat”

Imediat după meci, Gigi Becali a repetat obsesiv cuvântul “remontada”.

La câteva zile după eșecul suferit în fața celor de la Young Boys Berna, FCSB a câștigat derby-ul cu Universitatea Craiova, în fața a peste 11.000 de fani prezenți pe Arena Națională din București.

Campioana Ligii 1 și-a arătat încă o dată experiența în meciurile cu miză și a ținut sub control un joc tensionat, în care un penalty executat de Florin Tănase a făcut diferența pe tabelă. Imediat după fluierul final, patronul roș-albaștrilor a tras primele concluzii.

Păi sunt foarte mulțumit, dacă am 10-1 cornere, 10-1 a fost. Se pune, dacă mingea nu ajunge acolo la careu, nu e corner. A fost vreun șut pe poartă? A apărat vreo minge Târnovanu? Din moment ce avem și un 11 metri, eu sunt foarte mulțumit. Am câștigat, remontada. Remontada campionat.

La Europa, o să vedeți, vedem, chiar că am încredere mare. Nu, nu știu, depinde cu cine jucăm înainte și cu cine jucăm după. Nu mai joci cu Craiova, era meci important. Acum, gata, remontada.

(n.r. Aveți mai multe șanse la titlu) Echipa are reacție, se vede, s-a descătușat, acum noi vom juca cu echipele mai mici mult mai dezinvolți”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

