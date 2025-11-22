Gigi Becali, reacție categorică după ce a fost suspendat de UEFA: „Nu am făcut nimic!” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a aflat că a fost sancționat de UEFA. Patronul campioanei și Mihai Stoica au fost suspendați pentru un meci, după returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, câștigat cu 3-0.

Inițial, FCSB a primit o amendă de 30.000 de euro și a fost închisă o parte din Arena Națională la duelul cu Young Boys, din grupa de Europa League. Ulterior, UEFA i-a sancționat și pe Mihai Stoica și pe Gigi Becali. Cei doi au fost suspendați pentru un meci în competițiile europene, suspendare care se va aplica însă dacă va recidiva comportamentul lor, în următorii doi ani.

Gigi Becali, reacție categorică după ce a fost suspendat de UEFA

UEFA a anunțat că atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica „au încălcat regulile fundamentale ale unei conduite decente și principiile privind loialitatea, integritatea și spiritul sportiv”. UEFA nu a menționat însă mai multe detalii despre ce s-a întâmplat exact cu conducătorii campioanei la duelul cu Aberdeen.

După ce a aflat de sancțiunea primită din partea UEFA, Gigi Becali a reacționat. Patronul de la FCSB a transmis că deși nu a făcut nimic greșit, nu va contesta decizia forului european.

„Eu nu știu despre ce e vorba. Ce am făcut? Eu, din câte știu, nu am făcut nimic. Dacă sunt vinovat, să mă suspende. A făcut cineva reclamație sau ce? Dacă asta a constatat UEFA, așa facem.