„Dacă asculți ce spune patronul...”. Gigi Becali, tras la răspundere pentru criza uriașă de la FCSB  - Antena Sport

Gigi Becali a fost taxat pentru criza uriașă de la FCSB. Constantin Budescu a analizat situația campioanei și a transmis că echipa nu va depăși perioada dificilă dacă se va pune în continuare presiune pe jucători.

Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor i-a sfătuit pe jucători să joace de plăcere și să nu mai asculte alte declarații oferite la TV ale patronului campioanei.

Gigi Becali, tras la răspundere pentru criza uriașă de la FCSB

„Nu știu dacă e surprinzător ce se întâmplă la Craiova. Ei mereu au început bine și au stat acolo sus, dar în play-off au scăzut.

FCSB nu este în formă deloc, va fi un campionat interesant. Am mai spus, după doi ani, este normală această cădere, dar trebuie să țină cât mai puțin, pentru că sunt pe loc de baraj.

Și noi am fost așa cu Astra, dar nu mai știu cum am făcut. Trebuie să ai și un pic de șansă ca să ieși de acolo. Nu e o diferență mare până la locul 6, cred că îl pot prinde. Mai sunt 20 de meciuri.