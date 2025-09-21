„Dacă asculți ce spune patronul...”. Gigi Becali, tras la răspundere pentru criza uriașă de la FCSB  - Antena Sport

Gigi Becali a fost taxat pentru criza uriașă de la FCSB. Constantin Budescu a analizat situația campioanei și a transmis că echipa nu va depăși perioada dificilă dacă se va pune în continuare presiune pe jucători.
Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor i-a sfătuit pe jucători să joace de plăcere și să nu mai asculte alte declarații oferite la TV ale patronului campioanei.
Gigi Becali, tras la răspundere pentru criza uriașă de la FCSB
„Nu știu dacă e surprinzător ce se întâmplă la Craiova. Ei mereu au început bine și au stat acolo sus, dar în play-off au scăzut.
FCSB nu este în formă deloc, va fi un campionat interesant. Am mai spus, după doi ani, este normală această cădere, dar trebuie să țină cât mai puțin, pentru că sunt pe loc de baraj.
Și noi am fost așa cu Astra, dar nu mai știu cum am făcut. Trebuie să ai și un pic de șansă ca să ieși de acolo. Nu e o diferență mare până la locul 6, cred că îl pot prinde. Mai sunt 20 de meciuri.
Sunt aceeași jucători, au câștigat campionate, meciuri în cupele europene. Trebuie să joace de plăcere și să nu asculte ce se spune pe la televizor.
(n.r. Ce spune de presiunea exercitată de către Gigi Becali) Este, dar dacă asculți și te interesează doar ce spune patronul nu o să ieși foarte bine din acea situație.
Trebuie să te concentrezi pe ceea ce ai tu de făcut”, a declarat Constantin Budescu, conform digisport.ro.
FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, după eșecul cu Botoșani, scor 1-3. Pentru campioană urmează partida cu Go Ahead Eagles, din grupa principală de Europa League.
