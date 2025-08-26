"Dacă îl huduia toată tribuna...". Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă - Antena Sport

Închide meniul
“Dacă îl huduia toată tribuna…”. Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 12:43

Dacă îl huduia toată tribuna…. Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă

Mirel Rădoi, reacție nervoasă în timpul meciului Universității Craiova / Sport Pictures

Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în campionat duminică seara, însă meciul oltenilor a fost marcat și de un moment mai puțin plăcut. Mirel Rădoi a intrat în conflict cu niște suporteri aflați în spatele său și a lovit cu pumnul în banca de rezerve în urma unei ieșiri nervoase.

Gestul violent al tehnicianului din Bănie nu a trecut neobservat, iar Gabi Balint a venit cu un sfat pentru antrenorul alb-albaștrilor.

Balint: “La valoarea lui, Mirel nu trebuie să-i bage în seamă”

Mirel Rădoi a rămas neînvins alături de Universitatea Craiova în startul de sezon, însă antrenorul nu a putut evita un moment regretabil. După ce oltenii au deschis scorul în finalul meciului contra celor de la Petrolul, tehnicianul și-a dat legitimația pe care o avea la gât și a lovit cu pumnul banca de rezerve, fiind calmat cu greu de colegii din stafful său.

Rădoi intrase în conflict cu o parte din suporterii olteni aflați în spatele său, iar momentul golului a reprezentat o descătușare pentru el, recurgând astfel la gesturile reprobabile. Episodul respectiv a fost comentat de Gabi Balint, care este de părere că antrenorul ar trebui să renunțe la astfel de momente și să nu mai bage în seamă toți suporterii.

În plus, fostul mare jucător a punctat că acest sezon poate fi cel în care Universitatea Craiova cucerește primul titlu după o pauză îndelungată de timp.

Craiova, foarte bine. Atacanții și jucătorii tineri pe care i-a adus Rădoi, parcă sunt altfel. Scăzând ieșirile astea, să se potolească.

În rest, eu cred că e anul Craiovei. Aici trebuie să nu-i bagi în seamă (n.r. pe suporteri). Fiecare crede că poate să facă ce vrea dacă a plătit un bilet.

La valoarea lui, Mirel nu trebuie să-i bage în seamă. Pentru 2-3 nu are rost. Dacă îl huiduia toată tribuna…“, a spus Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

Ce a spus Mirel Rădoi după ieșirea nervoasă de la Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

La finalul partidei, Mirel Rădoi a explicat că nu se poate abține în asemenea situații. Totodată, antrenorul a transmis că echipa sa nu va avea nicio șansă la returul cu Bașakșehir, în situația în care fanii vor continua să aibă un astfel de comportament.

(n.r. V-ați lovit la mână. V-ați certat cu cineva, ce s-a întâmplat?) Mă cert cu banca! Sunt episoadele astea, nu pot să mă abțin. Și eu de o lună de zile sunt netuns, mă bărbieresc în pungă în avion. Nu ai cum la 0-0 să cerți antrenorul, să scuipi proprii jucători. Cumva, chiar dacă nu sunt normale ieșirile astea, și eu sunt om. Să vină ei și să conducă meciul.

Nu era de certat. De pe scaun toată lumea știe fotbal. E vorba de reacții care nu sunt normale, trebuie să îți încurajezi jucătorii. Trebuie să înțeleagă că ăștia nu sunt roboți, sunt și ei oameni. Au și ei limite.

Nu avem ce face, ori mergem înainte, ori renunțăm. Nu mă doare mâna. Durere, mai greu. Probabil că am așteptări, viața continuă. (n.r. Sunteți apreciat pentru aceste rezultate) Am văzut, da. Dacă continuăm cu atmosfera asta cu Bașakșehir, nu avem nicio șansă să ne calificăm!

Depinde foarte mult de comportamentul lor! Dacă sunt alături de echipă sau nu”, a spus Mirel Rădoi, la digisport.ro.

