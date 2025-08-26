"Dacă îl huduia toată tribuna...". Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în campionat duminică seara, însă meciul oltenilor a fost marcat și de un moment mai puțin plăcut. Mirel Rădoi a intrat în conflict cu niște suporteri aflați în spatele său și a lovit cu pumnul în banca de rezerve în urma unei ieșiri nervoase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gestul violent al tehnicianului din Bănie nu a trecut neobservat, iar Gabi Balint a venit cu un sfat pentru antrenorul alb-albaștrilor.

Balint: “La valoarea lui, Mirel nu trebuie să-i bage în seamă”

Mirel Rădoi a rămas neînvins alături de Universitatea Craiova în startul de sezon, însă antrenorul nu a putut evita un moment regretabil. După ce oltenii au deschis scorul în finalul meciului contra celor de la Petrolul, tehnicianul și-a dat legitimația pe care o avea la gât și a lovit cu pumnul banca de rezerve, fiind calmat cu greu de colegii din stafful său.

Rădoi intrase în conflict cu o parte din suporterii olteni aflați în spatele său, iar momentul golului a reprezentat o descătușare pentru el, recurgând astfel la gesturile reprobabile. Episodul respectiv a fost comentat de Gabi Balint, care este de părere că antrenorul ar trebui să renunțe la astfel de momente și să nu mai bage în seamă toți suporterii.

În plus, fostul mare jucător a punctat că acest sezon poate fi cel în care Universitatea Craiova cucerește primul titlu după o pauză îndelungată de timp.