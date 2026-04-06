Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Nistor, taxat de Cristi Săpunaru după ce i-a criticat pe jucătorii Rapidului: „E absurd”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 19:59

Comentarii
Cristian Săpunaru, în timpul unui meci / Profimediaimages

Cristi Săpunaru a reacționat, după declarațiile oferite de Dan Nistor, la finalul partidei Rapid – U Cluj 1-2, din etapa a treia de play-off. Fostul căpitan din Giulești l-a taxat pe veteranul clujenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor i-a taxat pe adversari și a transmis că unii jucători ai Rapidului „își bat joc de club”, ținând cont de salarii și de condițiile de la clubul de sub Grant.

Cristi Săpunaru a fost întrebat despre declarațiile lui Dan Nistor și a oferit un răspuns categoric. Fostul căpitan de la Rapid a transmis că mijlocașul lui U Cluj nu ar trebui să vorbească despre alte echipe.

„Săpun” a fost întrebat și despre ce a declarat Claudiu Petrila. Mijlocașul Rapidului a transmis că echipa se „împiedică” atunci când trebuie să facă un pas important către titlu.

„Nu știu dacă e treaba lui să vorbească despre alte echipe, i-am mai spun-o, dacă e o problemă acolo, trebuie sa vorbească ei. E absurd să vorbești despre alte echipe. Când eram eu jucător, să mă duc sa vorbesc despre alte echipe.

Reclamă
Reclamă

Foarte simplu, toți suntem colegi, chiar dacă activăm la echipe diferite, mâncăm aceeași pâine. Echipele din play-off, celelalte, nu câștigă bani? (N.r. Despre declarațiile lui Claudiu Petrila) Petrila poate să o spună, face parte din lotul Rapidului”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
