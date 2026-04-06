Dan Nistor, taxat de Cristi Săpunaru după ce i-a criticat pe jucătorii Rapidului: „E absurd”

Cristi Săpunaru a reacționat, după declarațiile oferite de Dan Nistor, la finalul partidei Rapid – U Cluj 1-2, din etapa a treia de play-off. Fostul căpitan din Giulești l-a taxat pe veteranul clujenilor.

Dan Nistor i-a taxat pe adversari și a transmis că unii jucători ai Rapidului „își bat joc de club”, ținând cont de salarii și de condițiile de la clubul de sub Grant.

Dan Nistor, taxat de Cristi Săpunaru după ce i-a criticat pe jucătorii Rapidului

Cristi Săpunaru a fost întrebat despre declarațiile lui Dan Nistor și a oferit un răspuns categoric. Fostul căpitan de la Rapid a transmis că mijlocașul lui U Cluj nu ar trebui să vorbească despre alte echipe.

„Săpun” a fost întrebat și despre ce a declarat Claudiu Petrila. Mijlocașul Rapidului a transmis că echipa se „împiedică” atunci când trebuie să facă un pas important către titlu.

„Nu știu dacă e treaba lui să vorbească despre alte echipe, i-am mai spun-o, dacă e o problemă acolo, trebuie sa vorbească ei. E absurd să vorbești despre alte echipe. Când eram eu jucător, să mă duc sa vorbesc despre alte echipe.