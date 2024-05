Dan Petrescu a reuşit primul transfer de titlu la CFR Cluj! Jucătorul a confirmat că va juca în Gruia - Antena Sport

Tachtsidis, jucătorul făcut praf de Adrian Mutu, şi-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă un an. Neluţu Varga a spus că aceasta o lovitură formidabilă pe care a dat-o, având în vedere valoarea mijlocaşului.

”Am făcut primul transfer și este unul formidabil. Am bătut palma cu Tachtsidis pentru prelungirea contractului. Un an plus o opțiune pentru încă un an. Este un jucător care și-a arătat calitățile și care va fi definitoriu, va fi unul dintre stâlpii lui Dan Petrescu pentru a câștiga sezonul viitor titlul de campioană.

Deci Tachtsidis va mai sta, sperăm noi, încă doi ani la CFR Cluj. Este un transfer de mare valoare, spun transfer pentru că la un moment dat discuțiile erau altele. Tachtsidis este de departe cel mai bun mijlocaș din România. Ne-am dorit să rămână, Dan Petrescu și-a dorit să rămână și am bătut palma”, a spus Neluţu Varga pentru fanatik.ro.