Dan Petrescu, elogii pentru Lugano, după ce CFR Cluj a eliminat-o: "Ar fi campioană 100% în Liga 1" - Antena Sport

Dan Petrescu a lăudat-o la scenă deschisă pe formaţia elveţiană Lugano, pe care echipa lui a eliminat-o dramatic în turul 2 preliminar al Europa League.

Lugano a avut două goluri anulate, ambele prin Behrens. CFR Cluj nu a tras niciun şut la poartă în prima repriză, iar Petrescu a recunoscut, după meci, faptul că Lugano a fost mai bună în dubla cu echipa lui.

Dan Petrescu: “Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi 100% campioană”

“Exact ce am zis înainte de meci, sacrificiu, să nu facem greșeli și să avem noroc. Toate s-au nimerit. Am avut şi noi ocaziile noastre, dar e clar că am fost dominaţi total.

Am reuşit o victorie extraordinară. Eu cred că Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi 100% campioană. Valoarea lor, mult mai mare ca a noastră.

Unii se aşteptau să batem. Ca de obicei, am încercat să ne apărăm, să jucăm pe contraatac. Doar victoria cu Sparta Praga a fost mai grea. Tot aşa, ne-au dominat. La fotbal nu întotdeauna câştigă cine domină.